Calciomercato Milan, Emerson Royal non convince: Moncada guarda in Premier League

Emerson Royal non dà garanzie al Milan: la società starebbe considerando l’acquisto di un nuovo terzino.

Persistono i problemi in difesa del Milan e una delle causa è il rendimento altalenante di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, arrivato in estate dal Tottenham, sta dando poche garanzie sulla corsia destra, rendendosi autore di molte prestazioni negative. Fonseca in quella zona del campo può fare ben poco, considerando l’assenza per infortunio di Alessandro Florenzi e la minore affidabilità di Davide Calabria rispetto ad Emerson Royal. Per questo motivo, non è da escludere che il Milan possa andare alla ricerca di un nuovo terzino nel mercato di gennaio.

Il Milan guarda in Premier League: occhi sul terzino inglese

Il Milan starebbe palesando un concreto interesse per un esperto terzino destro della Premier League. Secondo il portale ‘todofichajes.com’, la società rossonera starebbe seguendo con cura le vicende di Kieran Trippier, difensore del Newcastle United.

In occasione della scorsa estate, il calciatore inglese è stato ad un passo dal mettere la parola fine alla sua avventura con i colori dei Maggpies, salvo poi decidere di restare in bianconero, senza però rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Dunque, il Milan starebbe seguendo attentamente la situazione intorno a Kieran Trippier, seppur non sia stata intavolata ancora nessuna trattativa.

Per ora, il club rossonero si starebbe solo mostrando fortemente interessato al futuro del terzino inglese. Il calciatore starebbe cercando una nuova destinazione dopo il poco spazio ricavato in questa prima parte di stagione. Sin qui, Trippier ha raccolto 9 presenze, con 401 minuti giocati.