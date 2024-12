Calciomercato Milan, Furlani è sicuro: i rossoneri vogliono lui per rinforzare il centrocampo

Giorgio Furlani non avrebbe più dubbi: il Milan vorrebbe lui per rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca.

Il Milan avrebbe le idee molto chiare in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. La società rossonera, di fatto, si sarebbe prefissata due obiettivi per gennaio: un vice Theo Hernandez e un centrocampista che faccia rifiatare Fofana. Il club lombardo starebbe lavorando da tempo su queste due piste, con lo scopo di consegnare a mister Paulo Fonseca gli innesti più adatti alla sua filosofia di gioco.

Per rinforzare la mediana, il Milan starebbe guardando principalmente in Serie A. Sono diversi i nomi che Giorgio Furlani terrebbe in considerazione per aumentare notevolmente il tasso tecnico del centrocampo rossonero. Nell’elenco degli uomini di mercato del Milan, ci sarebbero i nomi di Samuele Ricci, Reda Belahyane, Warren Bondo. Tra quelli che starebbero nutrendo un certo interesse nel club lombardo sembra esserci anche Morten Frendrup. Sarebbe proprio il calciatore del Genoa uno dei papabili acquisti invernali targati Milan.

Il Milan ha scelto: è Frendrup l’obiettivo numero uno

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, il Milan avrebbe individuato in Morten Frendrup l’innesto ideale per rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca. Ma prima di gettarsi a capofitto sul mercato invernale, la società rossonera vorrebbe verificare le condizioni fisiche di Ismaël Bennacer. Proprio nella giornata di ieri, il calciatore algerino ha ripreso a lavorare sui campi di allenamento di Milanello dopo l’operazione al gemello mediale del polpaccio destro. Il calciatore classe 1997, fermo ai box dal mese di settembre, ha effettuato una seduta personalizzata.

Al di là di come andrà il percorso di recupero di Ismaël Bennacer, il Milan vorrebbe autofinanziarsi il colpo a centrocampo con una o più cessioni. Tra le potenziali operazioni in uscita, ci sarebbero quelle di Luka Jović e Noah Okafor. Il club rossonero sarebbe pronto a privarsi di uno dei due in modo da ricavare le giuste risorse economiche per l’investimento legato a Morten Frendrup.

Tra Jovic e Okafor, sarebbe il serbo ad avere poi mercato. Proprio sul centravanti ex Real Madrid si starebbero aprendo diverse ipotesi per il mercato di gennaio. L’attaccante serbo, finito ai margini del progetto, è corteggiato da diversi club. Sullo sfondo ci sarebbero principalmente Galatasaray, Torino e Göztepe. Morten Frendrup. sarebbe in cima alla lista dei desideri del Milan. Consapevole delle qualità del calciatore classe 2001, il Genoa avrebbe già fissato il prezzo. Per strapparlo ai rossoblù, la società lombarda avrà bisogno di circa 20 milioni di euro.