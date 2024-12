Calciomercato Milan, nuova sfida alla Juventus: sorpasso per il bomber

Il Milan e i bianconeri alle prese con tanti incroci di mercato, i rossoneri ci provano per un attaccante che piace a Thiago Motta: ennesimo duello

Il calciomercato di gennaio che sta per iniziare potrebbe essere contraddistinto, più che rispetto al solito, da scambi e sinergie, specialmente tra le squadre di Serie A. I grandi club nostrani potrebbero fare fronte comune e cercare la quadra per buoni affari scambiandosi le rispettive risorse, in una situazione in cui in pochi sembrano avere molto denaro fresco da investire. Per cui, attenzione all’apertura di vari fronti, come quelli di cui si discute tra Milan e Juventus.

Negli ultimi giorni, rossoneri e bianconeri spesso accostati a trattative che li vedono ugualmente protagonisti. Con un nome su tutti che tiene banco, quello di Tomori, che la Juventus vorrebbe per rinforzare la propria difesa. Una operazione, quella per il difensore inglese, però non facile, dato che il Diavolo non intende né regalarlo né svenderlo. Dunque, bisognerà trovare il modo di far collimare le rispettive esigenze. Il Milan potrebbe acconsentire se in Lombardia arrivasse uno tra Danilo e Fagioli.

Nel frattempo, però, le due squadre sono pronte anche a sfidarsi. Sul campo, con il match in semifinale di Supercoppa italiana a cui manca sempre meno. E proprio sul mercato, con diversi nomi che piacciono a entrambe. Soprattutto nel reparto offensivo.

Milan, mirino su Lorenzo Lucca: sprint per beffare la Juventus

Nelle ultime ore, è spuntato l’interessamento del Milan per Kolo Muani, già seguito dai bianconeri. Ma non è l’unico nome nei radar di Giuntoli e allo stesso tempo di Moncada e Furlani. C’è anche Lorenzo Lucca che piace molto dalle parti di Milanello.

Con la maglia dell’Udinese, il giovane attaccante sta confermando un ottimo potenziale. E secondo il giornalista Nicolò Schira, il Milan potrebbe accelerare all’improvviso, per cercare di bruciare la concorrenza juventina. Anche se va detto che si tratterebbe di una operazione in vista dell’estate, dato che i friulani difficilmente acconsentiranno a farlo partire subito.

Milan, rivoluzione in vista in attacco: Abraham il primo nome a rischio

Le riflessioni sull’attacco milanista sono in corso già da un po’, visto che i numeri sono a sfavore degli attuali centravanti in maglia rossonera. Come Tammy Abraham, per il quale la permanenza è a rischio.

Con i numeri attuali, difficilmente l’inglese si guadagnerà la conferma. Ed è normale che il Milan pensi a come ricostruire la propria linea offensiva. Puntando magari anche a un altro 9 titolare al posto di Morata.