Calciomercato Milan, occhi sul centrocampo: l’obiettivo numero uno arriva dalla Bundesliga

Il centrocampo continua ad essere un tema caldo in casa Milan. A gennaio i Rossoneri potrebbero affondare il colpo per un rinforzo con il primo nome nella lista che arriva dalla Germania.

Dopo aver festeggiato il Natale, sarà tempo per il Milan di tornare a lavoro per preparare l’ultima gara del 2024. Il 29 dicembre, infatti, a San Siro arriverà la Roma di Claudio Ranieri in una sfida che promette spettacolo tra due squadre a caccia come non mai di punti per scalare la classifica.

Archiviato il big match contro i capitolini, ci si tufferà poi nel 2025 con le final four di Supercoppa Italiana ma anche con l’inizio della sessione invernale di calciomercato. Se, infatti, sul campo i Rossoneri proveranno a portare a casa un trofeo che manca dal 2016, fuori dal terreno di gioco la dirigenza cercherà di rinforzare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

In questa prima parte di stagione il club rossonero ha evidentemente riscontrato alcune difficoltà. La rosa si è rivelata avere diverse lacune, una su tutte a centrocampo. Complice, infatti, il lungo stop di Bennacer – che tornerà tra i convocati proprio con la Roma – in mezzo al campo Fonseca è stato spesso costretto a fare delle scelte obbligate. Per questo motivo a gennaio si potrebbe cercare di trovare una soluzione.

Obiettivo a centrocampo: tentativo a gennaio per Stiller

Il rientro di Bennacer potrebbe risolvere più di un problema, ma è chiaro che l’algerino non può dare ancora delle garanzie. Per evitare, dunque, di farsi trovare – ancora – impreparato, il Milan potrebbe chiudere per un centrocampista già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il sogno della dirigenza porta il nome di Angelo Stiller. Il tedesco classe 2001 è tra i gioielli dello Stoccarda, ma portarlo in rossonero già a gennaio potrebbe rivelarsi un’impresa.

Il costo del 23enne è di circa 25-30 milioni di euro, ma convincere lo Stoccarda a cederlo a gennaio sarà tutt’altro che semplice. I tedeschi, infatti, sono in corsa per arrivare tra le prime quattro in campionato ed anche per qualificarsi ai playoff di Champions League. Difficile, dunque, che possano privarsi di uno dei loro migliori giocatori a stagione in corso.

Il Milan, dopo aver capito le reali condizioni di Bennacer, potrebbe comunque provarci. In ogni caso il Diavolo ha già messo nel mirino ad altri nomi ed oltre a Samuele Ricci – anche lui più facile per giugno – spiccano anche i nomi di Reda Belahyane del Verona, Warren Bondo del Monza, Morten Frendrup del Genoa e Johnny Cardoso del Betis.