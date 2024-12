Colpo di scena Theo Hernandez: la decisione a sorpresa di Fonseca

Cosa ha scelto l’allenatore rossonero su Theo Hernandez: il retroscena emerso da Milanello spiazza davvero tutti

Una grande classica del nostro calcio, ma tra squadre in crisi di risultati rispetto alle aspettative di inizio stagione. Sarà un Milan-Roma per certi versi in tono minore, quello che andrà in scena a San Siro. Rossoneri e giallorossi sono decisamente lontani dalle prime posizioni della classifica e devono necessariamente provare a fare risultato, in un appuntamento da non fallire per motivi differenti.

Per il Milan, una delle ultime occasioni, probabilmente, per tenere il passo del gruppo di testa e provare a mettere le basi per la rimonta in graduatoria, tentando di riavvicinarsi alla zona Champions. Occorre dare finalmente quella continuità che è mancata fino a questo momento, per il Diavolo, pur tra le evidenti difficoltà del momento. Obiettivo che ha anche la Roma, che si trova addirittura invischiata nella lotta per non retrocedere e deve provare a mettere distanza rispetto alla zona calda, per avere maggiore tranquillità da qui in avanti.

Le scelte di formazione di Fonseca e Ranieri e l’atteggiamento da mettere in campo saranno fondamentali per le due formazioni. Nella vigilia milanista, ha tenuto banco, naturalmente, la posizione di Theo Hernandez, che di recente ha perso la sua intoccabilità nella squadra. Per quanto concerne il francese, sono arrivate novità importanti, ma con un retroscena piuttosto particolare che ha animato le ore precedenti alla sfida.

Theo Hernandez torna in campo, ma ha rischiato di nuovo l’esclusione: chi voleva schierare Fonseca

Se da Milanello, alla fine, è filtrata la volontà di schierare nuovamente il laterale dal primo minuto, a seguito del famigerato colloquio chiarificatore tra lo stesso Hernandez e Fonseca, in precedenza l’allenatore era comunque tentato da una nuova esclusione.

Secondo quanto rivelato su ‘Sky Sport’, infatti, Fonseca ha valutato a lungo l’opportunità di schierare Liberali come trequartista, posizionando Terracciano terzino sinistro e Jimenez esterno alto. Per poi tornare sui suoi passi. Hernandez riprenderà il suo posto, con Jimenez sulla stessa fascia di competenza, per ovviare all’assenza di Leao.

Fonseca riabbraccia Theo Hernandez, c’è bisogno di lui contro la Roma

In questo momento, c’è bisogno degli elementi più rappresentativi a disposizione, per non sbagliare nuovamente. Fonseca è consapevole dell’importanza dei tre punti in palio, per le prospettive immediate e del futuro a medio termine.

La speranza del tecnico milanista è che Theo Hernandez sia decisivo come l’anno scorso, quando andò a segno nel 3-1 sulla Roma a San Siro. Per poi fare rotta sulla Supercoppa con il sorriso. Se invece le cose si mettessero male, la sua panchina sarebbe davvero a rischio.