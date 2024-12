Colpo stellare per il Milan: affare da capogiro in prestito

In casa Milan si lavora al mercato e il club rossonero potrebbe valutare un clamoroso acquisto per il calciomercato di gennaio.

Il Milan sta lavorando senza sosta al big match di domani sera contro la Roma, ultima sfida di un 2024 con più bassi che alti. Il club rossonero è piuttosto distante in classifica ed è fondamentale non perdere ulteriore terreno, pena il veder allontanarsi ancora di più la zona Champions League.

Il tecnico Paulo Fonseca lo ha ammesso in conferenza stampa, il Milan si sta guardando intorno e sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato. La formazione rossonera ha qualche lacuna e quindi servono rinforzi in determinati ruoli di campo, specialmente tra le alternative; nelle ultime ore è spuntata una nuova pista anche se al momento è piuttosto complicata.

Secondo quanto riporta Sky Sport Milan e Juventus avrebbero chiesto per gennaio l’attaccante del Psg Kolo Muani, bomber del club e della Nazionale francese. Sarebbe un colpo piuttosto importante per il club rossonero che in questa stagione non ha un bomber da grandi gol, e Kolo Muani farebbe sicuramente al caso della formazione rossonera. C’è stato un sondaggio per gennaio ma l’affare appare piuttosto difficile e i colleghi hanno spiegato anche il motivo.

Mercato Milan, la pista è tutt’altro che semplice

Il giocatore transalpino non è nelle idee di Luis Enrique che vede altri giocatori per il reparto offensivo e il Psg vorrebbe liberarsene. Non è semplice, Kolo Muani potrebbe dire addio a giugno ma intanto non è esclusa la cessione già a gennaio. Sulle sue tracce ci sono due club italiani ma anche club inglesi e parliamo di un giocatore che percepisce oltre 5 milioni di euro. Il Milan valuta il suo nome ma l’unica cosa certa è che il Psg non apre a condividere parte dell’ingaggio, accetterebbe prestito sia secco che con diritto di riscatto ma sarebbe intransigente su questa cosa.

Il Milan valuta il suo nome ma è difficile però questo fa capire che la società sta lavorando da questo punto di vista e potrebbe esserci qualche movimento in attacco. La coppia composta da Tammy Abraham e Alvaro Morata non convince, almeno per quel che riguarda i gol e la società quindi potrebbe intervenire per rinforzare la rosa.

In questa stagione Kolo Muani sta trovando poco spazio e la cessione a gennaio non è utopia. Il club sta valutando questa possibile opportunità.