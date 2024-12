Dal Milan al Barcellona, l’agente spinge: i dettagli

Dal Milan al Barcellona, è l’agente che spinge per il clamoroso trasferimento: dalla Spagna insistono, tutti i dettagli

Per il Milan è arrivato il momento di chiudere finalmente questo lungo e difficile 2024. I rossoneri torneranno in campo domenica a San Siro per affrontare la Roma, dopo aver vinto a Verona contro l’Hellas.

Tre punti importanti ma che non hanno convinto i tifosi per la prestazione, ancora parecchio negativa dopo quelle contro Stella Rossa e Genoa.

I sostenitori rossoneri sono ormai in piena contestazione, ed è probabile che continuerà anche domenica a San Siro (che sarà sold-out).

Contro i giallorossi non ci sarà Rafael Leao per infortunio: nel primo tempo contro l’Hellas è stato costretto ad uscire a causa di una elongazione che lo terrà fuori anche questo week-end.

Sarà pronto molto probabilmente per la Supercoppa Italiana e per la semifinale de 3 gennaio contro la Juventus.

Di Leao si continua a parlare in Spagna per un interessamento del Barcellona, che non è certo una novità: se ne è parlato anche nelle ultime ore del mercato estivo, ma ovviamente i rossoneri non hanno nemmeno mai preso in considerazione la cessione.

Leao-Barcellona, dalla Spagna insistono: le ultime

Potrebbero farlo, invece, l’estate prossima a fronte di un’offerta irrinunciabile: il Milan, si sa, è aperto a cedere i propri giocatori in caso di proposte congrue, come quella giunta dal Newcastle per Tonali nell’estate del 2023.

Nel caso di Leao, l’offerta irrinunciabile è quella della clausola rescissoria da 175 milioni.

Una cifra impossibile per molti club, soprattutto per il Barcellona, ancora alle prese con problemi di natura finanziaria (e che rischiano di fargli perdere Dani Olmo, uno dei grandi acquisti dell’estate scorsa.

Leao però è un pallino di Laporta, presidente dei blaugrana, che ha un fortissimo legame con Jorge Mendes.

Stando a quanto scrive Marca, sarebbe il noto agente portoghese a spingere per questo trasferimento. Lui non è l’agente di Leao, ma avrebbe un mandato per una possibile cessione.

Il problema è che in casa Barcellona non tutti sono convinti di Rafa: ad esempio, il direttore sportivo Deco e l’allenatore Hansi Flick non sono così certi di voler investire su di lui.

Inoltre, c’è sempre il problema soldi: stiamo parlando di cifre irraggiungibili per il Barcellona.

In ogni caso, qualsiasi discorso è rimandato a giugno prossimo.

La posizione del Milan è chiara e precisa: Rafa è un giocatore importante e la volontà è quella di tenerlo, ma offerte importanti verranno prese in considerazione.

Per lui così come per chiunque altro.