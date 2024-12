De Ketelaere Milan, altro che rimpianto: la sentenza spiazza tutti

Arrivano importanti dichiarazioni riguardo l’ex calciatore del Milan Charles De Ketelaere. Parole che lasciano davvero di stucco.

Le ultime sessioni di calciomercato in casa Milan non hanno convinto quasi nessuno. Non solo il passaggio da Pioli a Fonseca si è rivelato ad ora quasi fallimentare ma anche gli ultimi acquisti e le ultime cessioni non hanno convinto. Sono molti i giocatori che hanno fatto discutere l’ambiente rossonero.

Il club ha ceduto giocatori come Kalulu e De Ketelaere ed ha lasciato andare in prestito giocatori come Colombo, Pobega e Saelemaekers, calciatori che ancora oggi potrebbero dare un importante apporto alla causa della formazione milanese. Invece tra gli acquisti ci sono molti nomi che non convincono, in particolare Chukwueze, Emerson Royal e Pavlovic che fino ad ora hanno tutt’altro che impressionante.

Ad ora forse il rimpianto più importante del club è il talento belga Charles De Ketelaere, giocatore che il Milan ha lasciato andare dopo un anno e che ora sta impressionando all’Atalanta, nella sua seconda stagione in nerazzurro. Un rimpianto importante e De Ketelaere ha fatto il gol dell’ex proprio giorni fa. I tifosi del Milan si dividono tra chi rimpiange questa cessione e chi invece ritiene Milano una piazza troppo importante per lui. Su De Ketelaere è arrivata un’importante novità in queste ore.

Addio Milan, arriva l’annuncio su De Ketelaere

Nel corso del consueto appuntamento con Step on Football l’ex giocatore e ora opinionista Valon Behrami ha commentato il momento di De Ketelaere e la scelta del Milan di non puntare su di lui. Behrami ha spiegato: “Per me De Ketelaere non è un rimpianto per il Milan, lasciarlo in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta è stata la scelta giusta”.

Behrami ha poi spiegato il motivo relativo a queste dichiarazioni chiarendo: “Io credo che sia giusto che sia rimasto li anche per una questione di emotività del ragazzo che li riesce a tirare meglio fuori le sue caratteristiche”. Insomma un punto di vista chiaro e in fondo molti tifosi la pensano cosi.

Allo stesso tempo alcuni ritengono inadeguata la formula con il quale il Milan ha ceduto De Ketelaere all’Atalanta e parliamo di un giocatore che ha già 10 gol e 9 assist in stagione e siamo solo a Dicembre. Insomma il giocatore continua a generare rimpianti e in casa Milan non tutti sono convintissimo riguardo la decisione sul giocatore.