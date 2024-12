“Diventerà il più forte del mondo”: la leggenda del Milan benedice il rossonero

In una recente intervista la nota leggenda del Milan ha parlato di un giocatore rossonero. A detta sua il milanista ha tutte le carte in regola per diventare il più forte del mondo.

È tornato il sereno in casa Milan che sabato pomeriggio si è sbarazzato per 3-o dell’Empoli, trovando la seconda vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e stavolta convincendo totalmente. I Rossoneri domani saranno già impegnati di nuovo a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Chiaramente l’obiettivo sarà la qualificazione ai quarti di finale per provare poi ad arrivare in fondo ad una competizione che manca dal lontano 2003. In una stagione così complessa vincere un trofeo rappresenterebbe un gran traguardo, sia per squadra che per allenatore.

La strada dovrà, però, essere tracciata già da domani contro un avversario che non può essere sottovalutato e che nella mente dei tifosi rossoneri (fatta eccezione per il match Scudetto del 2022) riecheggia dei ricordi tutt’altro che positivi. Vincere sarà fondamentale anche per dare continuità ai risultati. Nelle scorse ore anche la leggenda rossonera Dida ha detto la sua sul Milan, “benedicendo” un rossonero in particolare.

Dida sicuro su Maignan: “Diventerà il più forte del mondo”, poi sullo Scudetto

Il portierone brasiliano è stato protagonista di un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove si è soffermato sull’ultima gara del Milan contro l’Empoli. Il sudamericano ha poi detto la sua anche su Maignan, allenato quando era il preparatore dei portieri della squadra, e su Reijnders:

MILAN-EMPOLI – È stata una prestazione molto importante. Mi sembra di vedere più fiducia e maggiore comunicazione tra staff e giocatori. Spero che la crescita vada avanti e che i risultati siano sempre migliori. REIJNDERS – È un grande centrocampista, uno dei migliori in giro. Sta dando un grande contributo anche in fase realizzativa. MAIGNAN – Su Mike non ho dubbi: l’ho allenato e sono sicuro che diventerà il più forte del mondo. Tra i pali è fortissimo ed è un fenomeno anche con i piedi. Deve rinnovare per forza.

SCUDETTO – Ora è inutile guardare la classifica: bisogna pensare partita dopo partita e punto dopo punto. Inter e Napoli sono le più forti, ma anche le altre stanno andando forte. Il Milan pian piano tornerà vicino alla vetta. FONSECA – La squadra sta assimilando il suo gioco. Il suo lavoro sta iniziando a farsi vedere.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Dida che elogia il Milan. L’ex portiere è sicuro che il Milan possa riavvicinarsi alla vetta e lottare con le altre. Parole al miele nei confronti di Reijnders e Maignan.