Doccia fredda Milan, l’aggiornamento da Milanello gela Fonseca: assente contro la Roma

L’aggiornamento da Milanello è una doccia fredda per Paulo Fonseca. Il calciatore non sarà a disposizione per la gara di domani contro la Roma.

Il 2024 del Milan si chiude in casa, a “San Siro” contro la Roma. Il caso vuole che contro i giallorossi si era disputata la prima sfida dell’anno in campionato tra le mura rossonere, in un incontro terminato per 3-1 per i padroni di casa che costò l’esonero a José Mourinho. Ma domani sarà tutta un’altra storia. Le panchine sono cambiate da entrambe le sponde e non si può dire che le due compagini navighino in acque tranquille.

Si può dire che il duello di domani potrà dare ancora speranze europee a chi la spunterà, mentre per chi avrà la peggio saranno guai seri. Il Diavolo deve vincere non solo per la classifica, ma anche per arrivare con il morale alto in vista della trasferta in Arabia Saudita, dove si terrà la Supercoppa Italiana. Un appuntamento cui Fonseca spera di arrivare con il maggior numero di giocatori a disposizione.

In molti dovranno tuttavia stringere i denti nell’ultima uscita dell’anno, prevista per le 20.45 di domani sera. Alle molteplici assenze già preventivate si è aggiunto il forfait certo di Pulisic, come riportato da Sky Sport.

Milan, Pulisic ancora a parte: quasi impossibile la convocazione contro la Roma

L’attaccante statunitense ha svolto l’intera seduta odierna a parte. Tutto lascia presagire ad una mancata convocazione per il numero 11, ancora alle prese con il problema muscolare patito all’indomani della sfida persa al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta. Contro i giallorossi, quindi, i rossoneri dovranno fare a meno di colui che, fino ad ora, si è rivelato il miglior calciatore della rosa non solo per impatto in zona gol ma anche come carisma e leadership.

Pulisic si unisce quindi alla lista composta dal lungodegente Florenzi, da Leao, Loftus-Cheek, Okafor e Musah. Tutti, fatta eccezione per il laterale azzurro e per l’attaccante svizzero ex Salisburgo, dovrebbero però partire con il resto della squadra alla volta del Medio Oriente, dove il pallone nei 90 minuti scotterà più che mai.

Per quanto concerne il big match di domani, la trequarti sarà nuovamente rimaneggiata, con dubbi ancora aperti su chi sostituirà l’americano e Leao, tenendo conto di un Theo Hernandez che viaggia verso la terza esclusione di fila. Per il momento certi della titolarità Chukwueze, sulla destra, e Reijnders, che con ogni probabilità sarà avanzato alle spalle di Abraham, in attesa del ritorno a pieno regime di “Capitan America”.