Emergenza Milan, arriva una tripla batosta per la Supercoppa: ansia Fonseca

Il Milan, nella partita di stasera contro l’Hellas Verona, ma anche nelle prossime in programma dovrà fare delle rinunce importanti

Il Milan sta facendo i conti con molteplici infortuni, che andranno a condizionare inevitabilmente le scelte di mister Fonseca, in vista delle prossime partite. Nel giro di poco tempo, il Milan ha dovuto fare a meno di alcuni dei suoi più importanti giocatori, che era invece necessario fossero in forma, per contribuire ad aiutare la squadra ad ottenere più vittorie e assicurarsi punti fondamentali per la classifica di campionato.

La lista degli infortunati del Milan è piuttosto lunga: per la sfida di stasera contro l’Hellas Verona, infatti, non saranno a disposizione Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor. Alcuni di loro, però, si spera riusciranno a tornare in forma entro la semifinale di Supercoppa, che si disputerà in Arabia a inizio gennaio.

La condizione di Morata non preoccupa, data la sua tonsillite, e per la gara contro la Roma del 29 dicembre, invece, Paulo Fonseca spera già di riavere a disposizione anche Pulisic, Bennacer e Jovic.

Ecco chi potrebbe ritornare disponibile in Supercoppa

Se Pulisic (lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro), Bennacer ( lesione di terzo grado al polpaccio) e Jovic (ha subìto un intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro) non dovessero farcela entro la sfida contro la Roma, sicuramente rientreranno il 3 gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà difficile recuperare Loftus-Cheek (lesione del bicipite femorale destro), Musah (problema muscolare) e Okafor (lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro) per la Supercoppa. Insomma l’emergenza in casa rossonera è totale e il Milan è in netta difficoltà, questa sera la squadra non può sbagliare al Bentegodi ma intanto in questa stagione i problemi in infermeria sono all’ordine del giorno.

La stagione del Milan è abbastanza difficile e i problemi in infermeria complicano ulteriormente le cose, la speranza è recuperare tutti il prima possibile che tra campionato e coppe ci sono una serie di match all’orizzonte.