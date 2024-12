Emerson Royal elogia Fonseca e il suo metodo: le parole del terzino sull’allenatore

Il terzino brasiliano Emerson Royal elogia il suo tecnico Fonseca sui canali social della Lega Serie A, le sue parole.

Manca sempre meno alla sfida della sedicesima giornata di campionato tra Milan e Genoa. Domani sera alle 20:45 il Diavolo ospiterà gli uomini di Vieira a San Siro per cercare di tornare alla vittoria in campionato. Tra le mura amiche i Rossoneri proveranno a conquistare i tre punti per rimanere nella scia delle prime della classe. Mister Fonseca però ha in serbo alcune sorprese in merito alle quali si sta parlando molto nelle ultime ore.

L’allenatore portoghese infatti sembra intenzionato a far esordire due giovanissimi del Milan Futuro (Liberali e Jimenez) per far capire alla squadra che per giocare bisogna avere il giusto atteggiamento. Il tecnico dunque sembra voler usare il pugno di ferro dopo lo sfogo nel post-partita di Milan-Stella Rossa, in cui ha criticato la mentalità dei suoi giocatori. Proprio in merito a Fonseca, ha parlato nelle ultime ore il terzino brasiliano Emerson Royal.

Emerson Royal su Fonseca: “Il suo modo di giocare si allinea con le mie caratteristiche”

Il terzino sinistro del Milan Emerson Royal è stato intervistato sui canali ufficiali della Lega Serie A. Il classe 1999 ha ripercorso la sua carriera dalle umili origini in Brasile fino all’arrivo in Europa. Tra i vari discorsi si è parlato anche di Paulo Fonseca, sul quale il terzino ha detto: “Fonseca è un allenatore che vuole attaccare e pressare alto. Penso che il suo modo di giocare si allinei alle mie caratteristiche. Gli piace allenare, spiegare e far crescere i giocatori“.

Elogi dunque per l’allenatore da parte del brasiliano, che in ultima battuta ha rivelato di parlare spesso con Fonseca sulla sua posizione e su cosa deve fare durante le partite. Intanto contro il Genoa Emerson Royal giocherà titolare, dopo essere salito ormai nelle gerarchie del mister portoghese.