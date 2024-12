Esonero Fonseca, il retroscena sul Milan lascia increduli: “Hanno pensato a lui”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca hanno fatto scalpore in casa Milan. A sorpresa il club rossonero avrebbe addirittura messo gli occhi su un altro tecnico.

Un mercoledì sera senza dubbio molto intenso per il Milan e i suoi tifosi. Ieri a San Siro i Rossoneri hanno infilato la quarta vittoria consecutiva in Champions League, avendo la meglio sulla Stella Rossa con una rete negli ultimi minuti. I tre punti, ciò che serviva più di ogni altra cosa, sono arrivati ma ad arrivare è stata anche l’ennesima prestazione sottotono.

Contro un avversario tutt’altro che irresistibile, il Diavolo ha faticato e non poco rischiando di mancare una vittoria che sarebbe dovuta essere quasi scontata. Al termine della gara ci ha pensato poi Paulo Fonseca ad accendere ancor di più gli animi, con delle parole che non sono di certo passate inosservate.

Senza neanche troppi giri di parole, il tecnico portoghese ha accusato alcuni rossoneri di non dare il 100%. La dura critica di Fonseca ha evidenziato quella che può essere una spaccatura all’interno dello spogliatoio. In molti hanno ipotizzato addirittura ad una separazione tra le parti, con una clamorosa indiscrezione che ha aggiunto carne sul fuoco.

Pedullà sgancia la bomba: “C’è stato un momento in cui il Milan ha pensato a Sarri”

Nelle ultime ore anche Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan dopo le dichiarazioni shock di Fonseca. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, il club rossonero ha sempre protetto il suo tecnico, ma c’è stato anche un momento in cui avrebbe pensato ad un cambio a stagione in corso:

Il Milan ha sempre difeso Fonseca. Al tempo stesso, però, c’è stato anche un momento, neanche troppo lontano, in cui il club ha pensato a Sarri. Poi nulla è andato avanti, ma ci sono stati dei contatti indiretti che ovviamente il Milan smentirà sempre.

Queste le parole a sorpresa di Pedullà, con il Milan che avrebbe sondato il terreno per Maurizio Sarri senza poi affondare il colpo. Come sappiamo sono stati diversi i momenti di stagione in cui la panchina di Fonseca ha traballato. In uno di questi momenti il Milan avrebbe fatto un pensierino su Sarri.

Le strade del Diavolo e del tecnico toscano non si sono poi incontrate, ma è chiaro che in un momento del genere il nome di Sarri potrebbe tornare di moda. Un esonero di Fonseca resta comunque altamente improbabile, ma è chiaro che se la frattura tra allenatore e squadre dovesse diventare sempre più netta, l’ipotesi Sarri potrebbe prendere quota.