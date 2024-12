Festa Milan, assenza pesantissima: la notizia lascia sbigottiti

Non solo sport: nella serata di oggi, oltre a Milan-Genoa, si celebrerà il 125esimo anniversario del club. E tra gli assenti alla festa spunta un nome sorprendente.

Il match di questa sera tra Milan e Genoa sarà un appuntamento cruciale per i rossoneri, non solo dal punto di vista sportivo, con la squadra di Fonseca intenzionata a riscattarsi e risalire la classifica di Serie A conquistando tre punti importanti, ma anche per celebrare un momento storico.

A San Siro, infatti, il Milan festeggerà i 125 anni di storia del club, un traguardo prestigioso che sarà omaggiato con una serie di eventi speciali e una cerimonia dedicata alle sue leggende. La serata rappresenterà un’occasione unica per rendere omaggio ai campioni del passato e rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi.

La celebrazione inizierà ufficialmente alle ore 19:45 con la premiazione delle icone rossonere inserite nella Hall of Fame del Milan. Leggende del calibro di Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (anche se l’ucraino non potrà essere presente per motivi personali), che si uniranno al Vice Presidente Onorario Franco Baresi. Quest’ultimo, insieme a van Basten e Inzaghi, riceverà uno speciale trofeo realizzato per l’occasione da Tiffany.

La cerimonia continuerà alle 20:30, quando, dopo il riscaldamento delle squadre, prenderà il via uno spettacolo suggestivo che coinvolgerà l’intero stadio, con giochi di luce, suoni e narrazioni curate dall’attore Luca Ward sotto la direzione di Sergio Pappalettera. Lo spettacolo sarà arricchito dalla partecipazione di giovani calciatori e calciatrici del settore giovanile rossonero, mentre la colonna sonora sarà affidata al gruppo italiano Meduza, tra l’altro grandi tifosi rossoneri. Per chi non potrà essere a San Siro, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta sull’app ufficiale del Milan.

Quanti assenti a San Siro

Nonostante la grandiosità dell’evento, alcune assenze di rilievo hanno suscitato polemiche. Paolo Maldini, figura storica del club e dirigente fino al 2023, ha declinato l’invito. Zvone Boban, ex giocatore e dirigente, ha espresso il suo rammarico per non essere stato invitato, dichiarando però di non portare rancore. Altri grandi nomi come Fabio Capello, Ronaldinho, Cafu, Dida, Kaka, Nesta e Sacchi non saranno presenti per motivi personali o professionali.

Un’altra grossa assenza ha spiazzato un po’ tutti: secondo Calciomercato.com l’attuale proprietario del club, Gerry Cardinale, non dovrebbe partecipare.

Questa la lista completa di chi sarà presente all’evento:

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

