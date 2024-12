Festa Milan, scoppia il caos attorno a Van Basten: “Che delusione”

La festa del Milan dei 125 anni di storia porta nuovi strascichi e polemiche, stavolta scoppia il caso attorno a Van Basten

La festa dei 125 anni di storia del Milan porta a nuove polemiche: non bastano dunque i risultati ottenuti sul terreno di gioco a deludere i tifosi rossoneri.

La squadra di Fonseca è al centro di una vera e propria contestazione, con confronti duri e pesanti avuti in questi giorni con il tifo organizzato, presente anche alla cena della squadra.

I festeggiamenti si sono svolti nella giornata di domenica in occasione della partita tra Milan e Genoa, terminata con uno scialbo 0-0. Il club, prima di scendere in campo, ha voluto omaggiare i migliori calciatori della storia rossonera, con dei premi e presentazioni speciali.

Alla festa erano invitate tante leggende del Milan, che hanno avuto modo di scrivere la storia di questo prestigioso club: non sono però mancate le critiche, per via di un’organizzazione ritenuta scadente e non solo.

Alla festa non sono stati invitati alcuni ex calciatori e ciò ha portato a grosse polemiche anche tra i tifosi: il Milan non ha ricordato tutti i suoi campioni, ma solo alcuni. È scoppiato anche un caso attorno a Marco Van Basten, che lascia i sostenitori a bocca aperta e privi di parole.

van der Vaart attacca Van Basten: la sua presenza non è stata accettata

Rafael van der Vaart, ex calciatore olandese, ha avuto da ridire sulla presenza dello storico centravanti rossonero alla festa dei 125 anni. Nel corso della trasmissione televisiva Ziggo Sport Rondo, l’ex centrocampista ha lanciato una stoccata contro Van Basten: “Ai 125 anni dell’Ajax c’eravamo siamo tutti, ma lui no perché non ne ha voglia. Ed eccolo in campo per il Milan, sono un po’ deluso da te“.

In merito a ciò è arrivata la risposta dell’ex pallone d’oro, che ha ribadito di come sia stato convinto da Gullit ad andare a San Siro per la cerimonia e ritirare il premio: un battibecco che dunque ha lasciato senza parole i tifosi rossoneri.

van der Vaart si è dispiaciuto ed è rimasto deluso dall’atteggiamento di Van Basten: secondo lui l’Ajax non meritava questa mancanza di rispetto, visto ciò che il club ha rappresentato per lui.

Polemiche a parte, i tifosi rossoneri hanno avuto modo di riabbracciare dopo tanti anni una delle loro leggende più iconiche, lasciando un calore immenso, come si può evincere dall’accoglienza che gli hanno riservato: il nome di Van Basten sarà per sempre inciso nei cuori rossoneri.