Fiorentina, malore per Bove in campo: cosa è successo

Si sono vissuti attimi drammatici in campo, per quanto si è visto nel corso del primo tempo di Fiorentina-Inter.

Il calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, è crollato a terra in scene raccapriccianti che sono state presto censurate dalle immagini a Dazn.

La partita è stata ufficialmente sospesa, con tutti in campo che hanno presto chiamato l’intervento dell’ambulanza quando l’ex Roma si è accasciato a terra, dopo il malore improvviso che lo ha colpito.

Malore per Bove: brutte immagini in Fiorentina-Inter

Sono in continuo aggiornamento le notizie riguardanti le condizioni di salute di Edoardo Bove. I calciatori in campo hanno presto chiamato l’ambulanza e lo staff medico per quanto accaduto ad Edoardo Bove.

L’ex calciatore della Roma, dopo una protesta da parte delle due formazioni in campo per una rimessa laterale che aveva portato al gol di Lautaro Martinez, è crollato a terra. È entrata in campo l’ambulanza, permettendo così l’intervento dei medici.

L’unica cosa che conta, a seguito della partita sospesa in Fiorentina-Inter, è la condizione di salute di Edoardo Bove. Lo stesso calciatore è stato urgentemente portato in ambulanza dopo il malore in campo all’Artemio Franchi. Seguiranno aggiornamenti.