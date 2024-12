Fonseca, attacco da non credere: “Il Milan ha perso lo scudetto quando lo ha scelto”

Dichiarazioni forti sul Milan e sulla scelta di Paulo Fonseca come allenatore: vediamo di cosa si tratta



Non si placano gli attacchi nei confronti dell’attuale allenatore del Milan, Paulo Fonseca, che ancora oggi deve fare i conti con alcune dichiarazioni troppo scottanti sul suo conto.

Il Milan reduce dalla sconfitta rimediata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, si ritrova posizionata in 7° posizione alle spalle della Juventus e vittima di un attacco inferocito da parte del Bologna che grazie al pareggio con i ragazzi di Thiago Motta è riuscita ad accodarsi al club rossonero. Attualmente sono a pari punti ma la differenza di gol subiti fa il suo corso.

I ragazzi di Paulo Fonseca saranno impegnati, questa sera, nella sfida di Champions League contro la Stella Rossa per tentare di rialzare la china ed evadere dalla zona dei play-off e garantirsi uno spazio favorevole per il passaggio autonomo al prossimo turno.

Gli attacchi non cessano di esistere e proprio nelle ultime ore, un noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto forti proprio sulla scelta dell’allenatore e su tutte le dinamiche correlate al caso: vediamo di cosa si tratta.

Trevisani “Hanno perso lo scudetto quando hanno scelto Fonseca come allenatore”

Riccardo Trevisani giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo ha mosso delle dichiarazioni alquanto importanti sulla decisione del club rossonero di intraprendere un percorso lavorativo con Paulo Fonseca.

Durante una serata speciale di “Fontana di Trevi” Trevisani ha esordito dicendo: “Secondo la mia opinione il Milan ha perso la possibilità di lottare per lo scudetto nel momento in cui ha designato come allenatore Fonseca”.

“Perchè un allenatore che ha guidato il Lille o la Roma, ossia squadre che non vingono lo scudetto, può mai arrivare al Milan e così vincere lo scudetto? Il secondo posto è sopraggiunto grazie allo spirito, alle mosse, alle intenzioni e ai sacrifici fatti da Pioli. Non arrivi così e vinci lo scudetto” prosegue, esternando i suoi pensieri in merito alla situazione.

Il giornalista ha poi proseguito rimanendo sempre sul tema dello scudetto:” Sono d’accordo con chi dice che il Milan non arriverà nemmeno nelle prime quattro posizioni. Ci sono squadre meno ma che sono allenate molto meglio del Milan come la Lazio. Posso citare anche la Fiorentina e ovviamente Inter, Napoli e Juventus. Il MIlan gioca approssimativamente. Emerson Royal: se vuoi difendere l’1-1 a Bergamo devi disporre di gente pronta ad andare in guerra, non Emerson Royal. É tutto sbagliato” chiosa così Trevisani dopo aver esibito le sue dichiarazioni sul club rossonero.