Fonseca finalmente sorride: triplo recupero in vista di Milan Roma

L’allenatore portoghese può guardare al match con la sua ex Roma con maggiore fiducia: tornano in tre ad allenarsi

Si alleviano i problemi per Paulo Fonseca. Il tecnico del Milan ha ricevuto buone notizie riguardo tre giocatori importanti, restando fiducioso sul fatto che saranno di nuovo disponibili quando la squadra affronterà la Roma il 30 dicembre.

Ieri, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in tre si sono allenati nuovamente con tutta la squadra. Le opzioni di Fonseca, dunque, si aprono di nuovo notevolmente: il suo roster, nelle ultime settimane, è stato compromesso a causa di infortuni e stanchezza da un calendario invernale molto fitto.

Ora c’è la Roma, poi la Supercoppa italiana che potrebbe vedere due impegni per i rossoneri e un calendario fittissimo con la ripresa della Champions League e un gennaio e febbraio che si preannunciano scoppiettante. Il mercato di gennaio potrebbe dare una mano ma intanto arrivano finalmente buone nuove dall’infermeria.

Milan, tre ritorni per la sfida con la Roma

Morata ha saltato le ultime due settimane a causa di un fastidio muscolare, e, per esperienza e capacità di essere sia finalizzatore che assist-man, è una grandissima risorsa ritrovata per l’attacco rossonero. Il suo ritorno è ufficiale e offre a Fonseca diversi approcci in fase offensiva in ottica della sfida contro i giallorossi.

Allo stesso tempo, anche Luka Jovic, troppo spesso ai margini della rosa a causa degli infortuni, può rivelarsi un recupero importante. La sua presenza permetterebbe al Milan di aumentare i piani B che potrebbero diversificare le soluzioni offensive.

Di gran lunga più degno di nota, tuttavia, è il ritorno di Bennacer. Il centrocampista algerino è stato a lungo in grado di garantire quell’equilibrio che sta mancando tra la fase difensiva e quella offensiva del gioco, costituendo il perno della squadra rossonera. Il suo ritorno dà nuova linfa al reparto dopo la sofferenza a causa del suo infortunio.

Gli allenamenti, con la squadra ora in pausa natalizia, riprenderanno il 26 dicembre. Fonseca spera anche di poter recuperare Christian Pulisic dopo aver sofferto un problema muscolare, ma il suo reinserimento è ancora tutto da verificare. Difficilmente sarà a disposizione per la Roma o al massimo sarà un recupero per la panchina, ma intanto arrivano buone notizie. E in questo momento – visto le difficoltà del club – è fondamentale avere il maggior numero di giocatori a disposizione.