Fonseca nella polemica, non è passato inosservato: tifosi Milan infuriati

Dopo l’ennesimo risultato negativo, Paulo Fonseca è finito nuovamente al centro delle polemiche: i tifosi sono infuriati.

Dopo la sofferta vittoria in Champions League grazie al gol allo scadere firmato dall’asse Camarda-Abraham, Paulo Fonseca aveva lanciato pesanti accuse alla sua squadra, denunciando la mancanza di impegno di alcuni giocatori e la scarsa dedizione al progetto Milan. Parole che avevano già sollevato polemiche, ma è stata la formazione schierata contro il Genoa a scatenare una vera bufera.

Come anticipato dallo stesso tecnico portoghese, Fonseca ha pescato dal “Milan Futuro”, puntando su giovani come Jimenez, schierato a sorpresa come terzino sinistro, e Liberali nel ruolo di fantasista. Scelte che hanno relegato in panchina big come Theo Hernandez e Alvaro Morata. La decisione di escludere il terzino francese, al centro di un momento di crisi tra prestazioni opache e problemi extra campo, ha destato particolare scalpore: Theo è rimasto seduto in panchina, imbacuccato, per tutto l’incontro.

Il risultato, però, non ha premiato le scelte coraggiose di Fonseca, e il pareggio contro il Genoa ha scatenato critiche da ogni fronte. Tifosi e addetti ai lavori puntano il dito contro il tecnico, accusato di aver esagerato con le provocazioni alla squadra. Fonseca, ora nel mirino, rischia di perdere definitivamente il controllo di uno spogliatoio già in difficoltà: a tutto questo, si somma un particolare che ha adirato anche di più la piazza.

Milan, Fonseca soddisfatto della prestazione ma il Milan è ottavo

La serata dedicata ai 125 anni del Milan, che doveva essere un momento di celebrazione, si è trasformata in una pagina amara. Il pareggio contro il Genoa, maturato al termine di una gara senza guizzi, ha scatenato la delusione del pubblico di San Siro. Al triplice fischio, i giocatori sono stati accompagnati fuori dal campo dai cori di protesta e dai fischi di uno stadio gremito, ma visibilmente infuriato. La contestazione è poi proseguita fuori dal Gate 14, dove i tifosi più accesi hanno preso di mira proprietà e dirigenza, accusandole di scarso coinvolgimento e di una gestione poco ambiziosa.

In tutto questo, c’è un elemento che stona e lascia perplessi: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, intervistato nel post-partita, si è dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, pur ammettendo che “è mancato solo il gol”. Una visione che appare distante dalla percezione dei tifosi, ormai esasperati dalle recenti delusioni. Se per l’allenatore il pareggio è stato un risultato figlio del caso, per il pubblico di San Siro rappresenta l’ennesima prova di un Milan lontano dalle ambizioni della sua storia. Ora, il clima intorno al tecnico si fa sempre più teso e la società sembra ormai averlo abbandonato.