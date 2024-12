Il miglior club al mondo secondo Maldini: “Il Milan è secondo”

Qual è il club più grande al mondo secondo Paolo Maldini: le parole della leggenda rossonera spiazzano i tifosi

Paolo Maldini è e sarà per sempre la storia del Milan. Il suo addio nell’estate del 2023 non è mai stato digerito dai tifosi, che vedevano in lui, così come in Frederic Massara (oggi direttore sportivo del Rennes), i punti di riferimento e le garanzie di un progetto tecnico vincente.

Invece, un po’ a sorpresa, e in maniera del tutto inspiegabile, Gerry Cardinale ha deciso di mandar via entrambi, creando un vuoto nel club che nessun altro potrà mai colmare.

Dopo l’esperienza in rossonero, Maldini è rimasto fermo, e lo è tuttora: per lui è difficile accettare proposte da altri club che non siano il Milan, ma non ha mai chiuso le porte a progetti tecnici interessanti.

I tifosi ovviamente sperano in un suo ritorno. E prima o poi, magari con un’altra proprietà, accadrà.

Maldini incorona il Real: “La sua forza è l’identità”

Intanto continua a seguire il Milan da lontano e il calcio, e si gode la crescita di suo figlio Daniel, anche lui allontanato da Milanello e ceduto a zero euro al Monza.

Intervistato da Real Madrid TV, la leggenda milanista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Real Madrid e ha ribadito un concetto molto chiaro.

“Credo che il Real sia il club più grande al mondo, con il Milan secondo. La forza del Real per i tifosi è la propria identità: persone come Florentino Perez, Butragueno e tutta la gente che lavora per il club ogni giorno dà più forza a questa identità”.

Identità, quella che lui rappresentava più di chiunque altro da dirigente del Milan. E nessuno mai potrà farlo come lo faceva lui.

“Ci sono giocatori incredibili e il mio amico Carlo Ancelotti deve trovare equilibrio, che è la cosa più difficile nel calcio“, ha detto in conclusione sulla squadra dei Blancos attuale.