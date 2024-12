Il Milan lo ha chiesto al Chelsea: arriva a una condizione

Il Milan ci prova con i ‘Blues’ per portare a casa un obiettivo di lunga data: ma c’è un possibile ostacolo per i rossoneri

In questa fase della stagione, con il mercato in avvicinamento, le riflessioni tra le dirigenze calcistiche si fanno particolarmente approfondite, per capire quanto è stato fatto finora, se e dove porre rimedio. In casa Milan, inevitabilmente, qualcosa in estate non è andato per il verso giusto, a giudicare dal rendimento che il Diavolo ha espresso fin qui.

Che il mercato estivo non fosse stato completato del tutto, era un qualcosa di cui si era avuta subito percezione alla fine della sessione di trattative. Ma si pensava che in qualche modo il Milan fosse riuscito a centrare buona parte degli obiettivi e a fare un lavoro complessivamente di buon livello. Invece, la rosa rossonera si sta dimostrando con più di qualche pecca, a prescindere dai discorsi sull’allenatore.

E’ naturale, dunque, che si ragioni, in vista dell’apertura della finestra di mercato di gennaio, su come rafforzare il Diavolo e renderlo più competitivo per la seconda parte della stagione. Il Milan dovrà fare assai di meglio, se vorrà rientrare almeno in zona Champions, l’obiettivo minimo dell’annata. Si chiede ai giocatori di fare di più, all’allenatore di trovare soluzioni ideali, ma anche la dirigenza sa di dover fare la sua parte. E così, il club sta spingendo per i primi innesti, uno dei quali potrebbe arrivare dal Chelsea.

Milan, tutto su Chukwuemeka: la richiesta da parte del Chelsea

Carney Chukwuemeka è seguito da tempo dal Milan, che lo aveva già sondato in estate. Il centrocampista, tra i ‘Blues’, sta trovando pochissimo spazio, appena 5 presenze per 130 minuti totali. Ecco perché è ufficialmente sul mercato.

Ci sarebbero contatti in corso da un po’ tra Milano e Londra, secondo quanto riportato da ‘Relevo’, in Spagna. Il Milan sarebbe in vantaggio rispetto ad altre pretendenti. Ma il Chelsea vorrebbe la cessione a titolo definitivo e non in prestito, sebbene questa ultima ipotesi non sia stata ancora esclusa del tutto. Per il momento, il dialogo prosegue, ma senza una svolta ben definita.

Milan e Chelsea, i ‘Blues’ rilanciano: occhio all’assalto a Fofana

Il Milan è oltretutto preoccupato perché a quanto pare i londinesi vorrebbero inserire nel discorso anche Fofana. Il francese è un giocatore che piace molto dalle parti di Stamford Bridge.

Con un innesto del genere, il Chelsea potrebbe fare il salto di qualità definitivo. Ma appare difficile che il Milan voglia aprire alla partenza di uno dei suoi migliori interpreti di questa stagione.