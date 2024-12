Infortunio Leao, le ultime sulle condizioni del portoghese: stabilita la data del rientro

Il Milan si prepara alla super sfida di San Siro contro la Roma. Ancora numerosi però gli assenti, Leao su tutti. Ecco quando potrà tornare in campo.

Il Milan è in campo a Milanello per preparare il big match di questa diciassettesima giornata di Serie A, l’ultima dell’anno solare 2024. La partita con la Roma rappresenta l’ennesimo match da non sbagliare per i rossoneri che, accumulato ormai un netto in ritardo in classifica, non possono permettersi alcun passo falso, tantomeno in casa.

Le altre lì davanti corrono e se la squadra di Fonseca dovesse continuare su questa media punti potrebbe perdere non solo lo scudetto ma anche un posto nella prossima Champions League. Un traguardo immancabile per una società come il Milan che fa del fair play finanziario un mantra e che sta cercando di crescere attirando e acquistando calciatori giovani ma già di talento.

Serve quindi un filotto di vittorie che possa risistemare almeno parzialmente la classifica. Una situazione però non semplice per l’allenatore portoghese, che dovrà fare i conti anche con un’infermeria piena. Oltre ad un giocatore fondamentale come Leao, mancheranno sicuramente anche Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor.

Leao ci prova per la Supercoppa. Il Milan ci spera, ma intanto in dubbio anche Pulisic

Un reparto offensivo praticamente da reinventare per Fonseca, considerando non solo gli infortunati citati ma anche i dubbi legati alla presenza di Christian Pulisic. Come riportato da Tuttosport, l’americano nella giornata di ieri ha continuato a fare lavoro differenziato e si attendono quindi notizie dagli allenamenti di oggi sul suo possibile rientro in gruppo.

In tal caso potrebbe andare quantomeno in panchina e magari rendersi utile a Fonseca nella ripresa. In caso contrario, rientrerebbe direttamente in Arabia per la semifinale di Supercoppa contro la Juventus, in programma il 3 gennaio.

Torneranno invece a disposizione per la partita di domani Ismael Bennacer e Luka Jovic, che ormai da qualche giorno si stanno allenando insieme ai compagni di squadra. Una piccola consolazione per Fonseca che quantomeno avrà dei cambi di qualità a disposizione.

Per quanto riguarda invece gli altri compagni di reparto, il referto medico chiarisce comunque che sono previsti ancora pochi giorni di recupero. Ad eccezione di Noah Okafor che dovrebbe rientrare intorno la metà di gennaio, tutti gli altri voleranno in Arabia con i compagni e saranno quindi a disposizione dell’allenatore per il match con la Juventus. Leao su tutti. La Juventus è avvisata.