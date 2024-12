Infortunio Leao, nuova tegola in casa Milan: Fonseca ora è nei guai

Grande tegola in casa Milan dopo la vittoria contro il Verona. Il giocatore rossonero Rafa Leao si ferma per un infortunio

Non sembra andare una cosa buona al Milan di Paulo Fonseca che – nonostante la vittoria contro il Verona al Bentegodi – deve fare i conti con una nuova importante tegola. A fermarsi è la stella del club, il portoghese Rafa Leao, uscito anzitempo ieri nel primo tempo della sfida, anticipo del turno di serie A.

Come riportato dal club in queste ore Rafa Leao ha riportato una elongazione del flessore sinistro che lo terrà fermo per qualche gara. Il talento portoghese – d’accordo con il club – effettuerà un nuovo controllo con risonanza fra una settimana. Tegola non da poco e il calciatore rischia di fermarsi per qualche settimana, il Milan rischia di saltare la sfida di campionato contro la Roma ed è a forte rischio per i match in Supercoppa italiana contro la Juventus.

Ennesima perdita stagionale per Fonseca che deve fare i conti con un’emergenza totale per il reparto offensivo. Morata è alle prese con la tonsillite anche se dovrebbe recuperare per la sfida contro la Roma, gara importante per entrambe mentre è ancora ai box Pulisic e anche l’americano sta lavorando per tornare per la semifinale di supercoppa italiana di inizio Gennaio.

Infortunio Leao, problemi costanti in casa rossonera

Emergenza offensiva importante ed è un bel problema per una squadra che già fatica a segnare e si trova a dover fare i conti con costanti difficoltà, un reparto dove il Milan va a segno con il contagocce e questo infortunio assolutamente non ci voleva. Non dovrebbe essere nulla di grave e l’obiettivo è magari recuperarlo per la supercoppa italiana, primo grande trofeo che i rossoneri si contenderanno in questa stagione.

Prima la semifinale contro la Juventus e poi eventualmente la finale contro la vincente di Inter e Atalanta. Il tutto in Arabia Saudita e la società spera che il giocatore si sia fermato ieri in tempo, come effettivamente sembra. Il Milan perde Rafa Leao per la sfida contro la Roma, dopo i ko di Christian Pulisic e Alvaro Morata.

L’unica buona notizia di giornata è il rientro di Bennacer che torna in gruppo e che potrebbe essere convocato per il big match contro un club giallorosso, il giocatore torna finalmente dopo un lunghissimo infortunio.