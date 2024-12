Interesse confermato: il Milan prepara il colpo per giugno

Il Milan si prepara al colpo per giugno in difesa: sondaggio confermato per un profilo molto interessante dalla Spagna

Sta per concludersi un mese di dicembre davvero difficile per il Milan. Non solo per risultati e prestazioni ma anche, e forse soprattutto, per il clima di contestazione che si è creato dopo la sfida col Genoa.

Da quel momento in poi, è iniziata la protesta dei tifosi, che è proseguita anche contro l’Hellas Verona: nonostante la vittoria, la Curva Sud ha intonato ormai i soliti cori contro la società.

La proprietà e i dirigenti sono accusati di non avere ambizione, ora il club ha l’opportunità di dimostrare che non è così: sta per iniziare la sessione di mercato di gennaio e al Milan servono innesti.

Ad oggi non c’è una trattativa avviata né sondaggi concreti per dei giocatori: bisogna capire cosa serve e dove serve, in attesa di risposte da Bennacer.

I rossoneri sono però interessati anche a rinforzare la difesa con qualche innesto nella batteria dei centrali: ai dirigenti piace un giocatore in particolare, sul quale però si sta lavorando per giugno.

Milan, nuovo difensore: conferme sullo spagnolo

Al momento il Milan ha in rosa quattro difensori centrali. C’è da capire se si può aprire l’opportunità per una cessione di Tomori, ormai sempre più dietro nelle gerarchie di Fonseca per la difesa.

Se non sarà a gennaio, non è da escludere che si possa pensare ad un suo addio a giugno, senza dimenticare che Malick Thiaw sta attirando l’attenzione di tanti club importanti – l’estate scorsa ci provò il solito Newcastle.

Ecco perché si pensa già ad un innesto in quel reparto e Christian Mosquera del Valencia è uno dei nomi che convince di più.

Classe 2004, spagnolo, è un difensore dalle qualità molto interessanti e, soprattutto, ampi margini di miglioramento.

Il suo nome è sul taccuino di Moncada da diverso tempo, come rivelato da Matteo Moretto. Il giornalista ha confermato l’interesse in queste ore, sottolineando che si tratta però di un acquisto per giugno e non per gennaio.

Il valore del difensore si aggira intorno ai 10-15 milioni, quindi è pienamente nei limiti imposti da RedBird (non si va oltre i 20 milioni per i cartellini).

Oggi è ancora presto per parlare di un arrivo certo del difensore, ma abbiamo l’ennesima conferma che si tratta di un giocatore che piace alla dirigenza.