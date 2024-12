Juve o Napoli, scelta fatta sulla cessione di Tomori: il sostituto

La questione Tomori va risolta e può succedere, questo, attraverso il calciomercato a gennaio dopo i rumors legati a Juventus e Napoli.

Si sono prenotati i due club che sono in piena lotta Scudetto e il Milan, costretto a risolverla quella che è la situazione legata al centrale inglese, potrebbe accontentare sia il giocatore che le squadre coinvolte nell’affare, in quella che diventerebbe la scelta di piazzare il colpo da parte di Juventus o Napoli, nel nome di Fikayo Tomori.

Perché, come riferito da Tuttosport, quella che è la situazione legata a Tomori andrà risolta. E in Serie A, sia Juventus che Napoli hanno urgente bisogno di un nuovo difensore.

Calciomercato: Juve o Napoli per Tomori, la cessione a gennaio

La scelta di Tomori potrebbe essere presa già a gennaio, nell’ipotesi venuta fuori tra Juventus e Napoli. Il Milan potrebbe infatti scegliere di cederlo a gennaio, magari su volontà dello stesso calciatore, visto che con Fonseca ormai vive un’esperienza da comprimario.

Non trova più spazio, lo stesso Tomori che a quanto pare non avrà neppure stasera in Hellas Verona-Milan, nella scelta di Gabbia e Thiaw come titolari indiscussi della coppia in difesa e con alternativa Pavlovic.

Il poco spazio, spinge Tomori a scegliersi un futuro altrove, anche se da rivale dei rossoneri. E secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, potrebbe essere proprio alla Juventus in un affare come quello che ha portato a Kalulu.

Un altro colpo dopo Kalulu per la Juve: ma c’è anche il Napoli su Tomori

Dopo aver già preso Kalulu, la Juventus potrebbe “bissare” il colpo dal Milan, prendendo anche Tomori. L’urgenza di prendere un difensore, al posto dell’infortunato Bremer, spinge i bianconeri a spendere le cifre importanti che il Milan chiede per la cessione di Tomori. Discorso analogo per il Napoli che, dopo il problema vissuto con Buongiorno che sarà out fino a metà gennaio, si è interrogato su chi sostituirebbe proprio il difensore italiano da qui in avanti, con Juan Jesus e Rafa Marin che convincono solo parzialmente Antonio Conte che, proprio al Chelsea, ha conosciuto da giovanissimo e da vicino Tomori.

Chi prende il Milan al posto di Tomori? Due nomi dalla Serie A

Ci sono due nomi dalla Serie A per il ruolo di sostituto di Tomori a gennaio, nel calciomercato che sta per aprire. Qualora dovesse partire l’inglese, i due nomi per Fonseca, potrebbero portare a Vasquez del Genoa oppure ad Ismajli dell’Empoli. Quest’ultimo è nel mirino di tutte le migliori squadre d’Italia e, a spuntarla, potrebbe essere il club rossonero. Più lontano, ma solo per il futuro e a costo zero, anche il nome di Jonathan Tah a costo zero dal Bayer Leverkusen.