Leao e Theo Hernandez nella bufera: arriva l’ultimatum

Leao e Theo Hernandez altalenanti, il grande ex avvisa il portoghese e il francese: ecco che cosa devono fare

Nelle scorse stagioni, è stata una catena, quella di sinistra del Milan, che ha fornito autentiche meraviglie. Un binomio formidabile quello tra Theo Hernandez e Leao, che non a caso ha firmato uno scudetto del 2022 e l’anno dopo l’approdo a una semifinale di Champions. Ma quest’anno, i due non si stanno ripetendo e anzi appaiono in una certa difficoltà.

Situazione che si è fatta da subito piuttosto delicata per loro, coinvolti nel caso del cooling break a Roma con la Lazio, alla terza giornata, quando, appena entrati in campo nel secondo tempo, erano rimasti in disparte rispetto al resto della squadra. Un ‘caso’ diplomatico che il club fece prontamente rientrare, ma le cose, da lì, non è che siano andate tanto meglio. E Paulo Fonseca spesso ha dovuto usare con entrambi il bastone e la carota.

Il primo a finire per qualche partita ad alternarsi tra campo e panchina è stato Leao. Qualche beneficio, per il portoghese, c’è stato, anche se adesso l’attaccante è fermo per infortunio e il Milan spera di ritrovarlo tra qualche giorno in Supercoppa. Si sta tentando una operazione simile con Theo Hernandez, che torna titolare contro il Milan. Vedremo se la cosa avrà successo. Intanto, entrambi i giocatori più talentuosi del Milan vengono spronati a fare meglio da un grande ex.

Leao e Theo Hernandez bacchettati da Cafu: “Atteggiamento sbagliato, non esiste”

Milan-Roma è la partita di Cafu, inevitabilmente. L’ex giocatore brasiliano è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e ha lanciato un monito importante a Leao e Theo Hernandez.

“Se possono aver sofferto il passaggio da Pioli a Fonseca? Non esiste, sono dei professionisti, questo non può giustificare un atteggiamento sbagliato – ha spiegato – Quello che devono fare è entrare in campo con la giusta mentalità, sono tra i migliori in Italia, il resto deve venire da sé. Difficile giudicare, dall’esterno sembra una questione mentale più che fisica“. Un avvertimento che ha un suo peso. Il Milan ha bisogno di loro nella loro miglior versione.

Milan, Cafu e la fiducia in Fonseca: l’annuncio

Ne ha bisogno Fonseca, di certo, che sta cercando di puntellare la sua posizione in panchina. Per adesso, il portoghese non ha mai rischiato davvero l’esonero, ma una mancata vittoria con la Roma potrebbe cambiare gli scenari.

Cafu, sull’allenatore, si è detto fiducioso. “Fonseca non è nel mirino, merita tempo – ha affermato – La sua mano si vede, i tifosi sono critici ma hanno capito. E’ che a volte è mancato l’atteggiamento giusto”.