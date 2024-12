ULTIM’ORA – Milan, conferenza stampa di Conceicao: le prime parole del tecnico portoghese

Conferenza stampa di presentazione per Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore del Milan ha parlato ai suoi nuovi tifosi, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Dopo l’annuncio ufficiale di ieri, oggi Sergio Conceicao ha preso parte alla sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, che debutterà sulla panchina rossonera il 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti.

Le parole di Conceicao in conferenza stampa

L’ex allenatore del Porto è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le sue prime parole:

EMOZIONI – Sono orgoglioso, è un piacere venire in una squadra così importante. È un passo in avanti nella carriera mia e del mio staff. Dobbiamo dimostrare ai tifosi che siamo il Milan. Non abbiamo molto tempo per la prima partita, ma è quello che è, non cerchiamo scuse.

FIGLIO – Mio figlio alla Juve? Francisco sarà un avversario, a casa è mio figlio ma a lavoro è un avversario, come è normale che sia.

CAMBI – Possiamo cambiare sistema, ma è lo spirito della squadra che non è negoziabile. Dobbiamo arrivare a fine partita con la consapevolezza di aver dato tutto. Ai giocatori devono brillare gli occhi durante gli allenamenti.

SITUAZIONE CRITICA – Non c’è un solo problema, ma ci sono tante cose che non hanno funzionato. Io penso che Paulo ha avuto anche dei bei periodi oltre ad alcune difficoltà, ma è normale per un allenatore. Qua ogni settimana c’è un test difficile, dobbiamo essere pronti.

MOTIVI DEL SI – Sto allenando una delle squadre migliori al mondo a livello storico, ho scelto subito di venire. Il momento non è importante.

RAPPORTO CON LA SQUADRA – Dipende dalla situazione. Non devo cambiare adesso, sono allenatore da 13 anni. I giocatori sanno che davanti hanno qualcuno di giusto e diretto. Siamo fiduciosi di fare un buon lavoro e dovremo superare questo momento negativo. Contano i risultati, l’ho detto anche ai giocatori.

RIMONTA IN CAMPIONATO – Faremo di tutto per scalare la classifica, c’è tanto lavoro da fare. Nonostante gli infortuni dovremo lottare e vincere. Gli infortuni fanno parte del calcio.

MENTALITA’ – A me piace sapere tutto della squadra che alleno. Questo è il mio lavoro, ci sono tante informazioni da apprendere in poco tempo. Con la direzione parleremo quando sarà necessario, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Vogliamo il Milan nei primi quattro posti in Serie A e abbiamo supercoppa e Champions.

MERCATO – La priorità è conoscere tutti i ragazzi che sono qua, anche quelli di Milan Futuro. Non mi sembra giusto chiedere qualcosa al mercato perché prima voglio conoscere chi è qui.

Queste le parole in conferenza stampa di Conceicao. Il tecnico portoghese si è detto entusiasta di questa nuova avventura in uno dei club più storici del mondo.