Lutto nel mondo del calcio: addio a 24 anni dopo una lunga malattia

L’ennesima tragedia colpisce il mondo del calcio. Lutto per il club in cui militava e la sua famiglia, rivolgiamo a loro le più grandi condoglianze.

Una brutta notizia colpisce il mondo del calcio. Era un grandissimo appassionato oltre che giocatore ma aveva dovuto fermarsi a causa di una malattia. L’ennesimo lutto colpisce il nostro sport ed un’intera comunità è in lacrime per quello che è successo, il ragazzo si è spento nelle ultime ore a soli 24 anni.

Il mondo del calcio è in lutto per la morte del giovane Alessandro Borghi, 24enne che aveva un sogno e che si era allontanato dai campi di calcio per risolvere i suoi problemi, era alle prese infatti con una malattia. Borghi era un giovane talento cresciuto nelle giovanili del Modena ma per inseguire il suo sogno aveva anche preso una strada alternativa e si era trasferita all’estero.

Alessandro si era infatti trasferito a Gibilterra dove aveva militato in serie A tra le fila del Glacis United. Ha giocato all’estero ma ha giocato anche in categorie inferiori in club come l’Audax Casinalbo, Sanmichelese, Castelvetro e Modenese oltre ad altre squadre. Si è dovuto fermare dall’attività agonistica diversi mesi fa per una malattia ma purtroppo Alessandro Borghi non ce l’ha fatta. Ennesima tragedia improvvisa nel mondo del calcio.

Lutto nel calcio, arriva il cordoglio del club

Alessandro Borghi era cresciuto nell’Audax Casinalbo, un club vicino al paese dove era nato e la comunità è scioccata per questa ennesima tragedia che colpisce il nostro sport. Il club ha rilasciato un comunicato dove ha voluto porgere le condoglianze alla famiglia ed ha voluto rilasciare il seguente comunicato:

“Una notizia terribile, un dolore immenso e un grave lutto per la comunità di Casinalbo, per l’Audax e per la nostra famiglia”. Il club ha poi proseguito tra il dolore: “Si è spento oggi, dopo una strenua lotta contro una terribile malattia, Alessandro Borghi, 24enne cresciuto nelle giovanili dell’Audax per poi passare ad altre categorie fino alla serie A a Gibilterra. Un grande abbraccio alla sua mamma, al suo papà e ai suoi fratelli. Ciao Alessandro”, il messaggio di cordoglio emozionante del club.

Un bravissimo ragazzo, la famiglia, gli amici e la società di calcio lo ricordano con grande affetto ed anche tra i dirigenti hanno espresso il proprio dolore per l’accaduto. Claudio Bortolani, dirigente dell’Audax, ha parlato in queste ore alla Gazzetta di Modena, ricordando l’uomo: “Era un bravissimo ragazzo, lo si vedeva spesso qui anche se non giocava più con noi. Era molto legato a Casinalbo, qui aveva la compagna e i suoi amici. E’ una notizia che lascia senza parole, era una gran brava persona”.