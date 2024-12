Lutto nel mondo del calcio, il baby talento muore a 17 anni: “Siamo devastati”

La tragedia sconvolge il mondo del calcio. E’ venuto a mancare a soli 17 anni, il lutto improvviso ha lasciato l’intero paese distrutto.

Ancora una volta il mondo del calcio viene sconvolto da un’incredibile morte. Un lutto che ha sconvolto l’intera nazione e che – a poche settimane da ciò che è accaduto ad Edoardo Bove – fa riflettere soprattutto per quello che è accaduto. Nessuno si aspettava questa morte improvvisa, soprattutto ad un’età cosi giovane.

In Serie A si è parlato molto di quello che è accaduto durante la sfida di campionato tra Fiorentina e Inter, un malore improvviso capitato a Bove con un dramma sfiorato. Fortunatamente l’ex Roma ha avuto un malore ma si è ristabilito sebbene gli abbiano inserito un defribrillatore sottocutaneo e il giocatore quindi (a meno di eventuali cambiamenti futuri) non giocherà più in serie A.

Se in Italia fortunatamente è andata bene non si può dire lo stesso in Inghilterra dove l’intera nazione sta vivendo un vero e proprio dramma. Il giovanissimo talento inglese Kaylen Dennis è venuto a mancare all’età di soli 17 anni, un malore improvviso lo ha portato via alla sua famiglia e ai suoi compagni di squadra, increduli e sgomenti di fronte a questa drammatica notizia. L’intero calcio inglese è sotto shock per l’accaduto.

Lutto improvviso, ecco cosa è successo al calciatore

Kaylen Dennis veniva considerato come uno dei giovani più precoci nel calcio britannico e militava nelle giovanili del Walthamstow Football Club, il proprio club di appartenenza. Il calciatore era tra i 22 protagonisti in campo ma è stato colpito da un malore e nonostante i soccorsi purtroppo non ce l’ha fatta. Kaylen si è accasciato al suolo e in pochissimi minuti è crollato e non si è più rialzato. I soccorsi sono arrivati subito in campo ma purtroppo non è bastato e questo ragazzo ci ha lasciato cosi davvero prematuramente.

Un vero e proprio dramma e in Inghilterra sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Il club del giocatore ha rilasciato il seguente comunicato per dare un ultimo saluto al povero ragazzo. Ecco quanto recita il sito ufficiale del club: “Siamo devastati nell’apprendere della morte di uno dei nostri giocatori Under 23, ovvero Kaylen Dennis durante una partita di calcio”.

Infine il club ha voluto esprimere il proprio cordoglio ai familiari spiegando: “Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e a tutti quelli che lo conoscevano”, la chiosa finale del club.