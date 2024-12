Manca poco all’ufficialità, il Milan corre ai ripari: tolto il big dal mercato

Il Milan arriva a Natale con qualche buona notizia. Il club rossonero è pronto a intervenire sul mercato in diverse situazioni.

Il Milan di Paulo Fonseca arriva al mercato di gennaio con diverse difficoltà, la vittoria di Verona ha tranquillizzato gli animi dal punto di vista dei risultati anche se la classifica non ha portato grandi novità. In attesa di Fiorentina e Inter hanno vinto tutte le big in questo turno di serie A.

Ora ci sarà qualche giorno per festeggiare le festività di Natale e poi comincerà il mercato di gennaio dove tutti i club lavoreranno per aggiustare le difficoltà di questi mesi. Il Milan ad esempio potrebbe fare un acquisto a centrocampo dove la coperta – complice le tante competizioni – sembra piuttosto corta. In generale a gennaio si fa sempre poco ma si lavora soprattutto in vista del futuro, provando a cogliere le maggiori opportunità.

D’altronde tutti hanno ormai capito come lavora RedBird, la società vede giocatori giovani e allo stesso tempo con grandi margini di crescita ed è in questo modo che la società ha preso qualche tempo fa Tijani Reijnders. L’olandese è alla seconda stagione in rossonero e sta disputando prestazioni eccezionali. La qualità evidenziata nel derby e il match da protagonista che lo ha visto al Bernabeu sono solo alcuni dei match dove Tijani ha impressionato e ora sul giocatore c’è proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos vogliono un colpo a centrocampo e Reijnders piace davvero molto.

Mercato Milan, il club blinda il top player

Il talento olandese piace molto al Real Madrid che in estate potrebbe rinforzare qualitativamente il centrocampo. Prendere il posto in rosa dell’ultratrentacinquenne Luka Modric e i Blancos ci pensano davvero. Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan ha deciso di blindare il giocatore e manca solo l’ufficialità per il rinnovo del giocatore. Le parti hanno già raggiunto l’accordo in toto e i tifosi rossoneri possono stare tranquilli da questo punto di vista.

D’altronde Reijnders è stato pagato 20 milioni di euro ed ora vale almeno il triplo ma la società non ha alcuna intenzione di cedere la sua stella più lucente. Per questo il rinnovo e presto – magari durante le festività di Natale – arriverà il rinnovo ufficiale. Il club rossonero si coccola la sua stella e allontana ogni rumors particolare di mercato. Il giocatore è il fulcro e il futuro del centrocampo rossonero.