Mercato Milan, colpo dalla Premier: il club dice sì alla cessione!

Il Milan avrebbe messo un nome in particolare nel proprio mirino per rinforzare il reparto di centrocampo: il club apre al trasferimento.

Il Milan ha bisogno di un smossa per riprendere in mano le redini della propria stagione. Nonostante i 14 punti di distacco dalla vetta e gli 8 punti dall’ultima casella dalla zona Champions, la dirigenza avrebbe fatto intendere di avere ancora piena fiducia in mister Paulo Fonseca. Per correre in aiuto del tecnico portoghese, la società lombarda sarebbe ben disposta a fare più di uno sforzo economico nella prossima finestra di mercato. In vista di gennaio, il Milan avrebbe già in mente una linea molto ben definita da seguire.

L’idea del club rossonero, di fatto, sarebbe quella di portare in dote a mister Paulo Fonseca un centrocampista capace di poter fungere da alternativa di Fofana e un degno vice di Theo Hernandez. In base anche alle uscite, qualcosa potrebbe muoversi anche nel reparto avanzato. A sbloccare la situazione potrebbe essere proprio Luka Jovic, destinato all’addio a gennaio. Per il centrocampo, sono diversi i profili che il Milan starebbe valutando. Nell’ultimo periodo, continua a farsi strada i nomi di Reda Belahyane, Morten Frendrup e Warren Bondo. A questi, negli ultimi giorni sarebbe ritornato ad essere affiancata la figura di un giovane emergente della Premier League.

Il Milan non perde di vista il pallino di Furlani: i rossoneri guadano in Premier League

Stando a quanto riportato ‘Caught Offside’, ci sono buone probabilità che il Milan possa calare il colpo a centrocampo attingendo dalla Premier League. Il club rossonero starebbe continuando a seguire in modo interessato il giovane Carney Chukwuemeka. Il centrocampista classe 2003 è finito da tempo ai margini della rosa del Chelsea di Enzo Maresca, situazione che lo ha spinto a valutare attentamente le prossime mosse per il suo futuro e quindi a maturare l’idea dell’addio. Il calciatore cerca maggiore spazio per mettere in risalto quelle che sono le proprie qualità ed il Milan sarebbe ben disposto a concedergli una chance.

Secondo quanto filtra, sarebbero arrivati dei segnali incoraggianti al Milan per l’operazione Carney Chukwuemeka. Infatti, considerata il folto blocco di giocatori nel reparto di centrocampo, il Chelsea di Enzo Maresca avrebbe aperto alla possibile cessione del promettente calciatore inglese. Il club rossonero avrebbe messo lui in cima alla lista dei papabili candidati per il posto di vice Fofana, spinta anche dalla formula dell’affare con cui la compagine londinese vorrebbe cedere il calciatore.

La volontà del Chelsea sarebbe quella di dare via il promettente calciatore inglese con la formula del prestito, in modo da avere la situazione sotto controllo specialmente nel caso in cui il centrocampista dovesse fare una seconda parte di stagione positiva. In quel caso, il club londinese potrebbe decidere di riportare il calciatore alla base. La formula potrebbe risultare vantaggiosa anche per il Milan, che in caso di impatto negativo non avrebbe vincoli.

Carney Chukwuemeka risolvere alcuni problemi in mediana, specialmente a livello numerico visto che Ismael Bennacer per infortunio è ancora out e le alternative in panchina sono pressoché nulle attualmente per mister Fonseca. Il centrocampista potrebbe al Milan sostanza e qualità, ma sopratutto permetterebbe a Fofana di tirare un po’ il fiato. Tuttavia, per arrivare a mettere le mani su Carney Chukwuemeka, il Milan dovrà fare i conti su una nutrita concorrenza. Sul calciatore inglese, di fatto, ci sarebbero anche West Ham, Atletico Madrid, Napoli ed Eintracht Francoforte.