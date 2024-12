Mercato Milan, Ibra irritato: Giuntoli piomba sull’obiettivo

Il Milan lo sta corteggiando da mesi ma ora si è inserita la Juventus: occhio alla beffa, Giuntoli ci prova nel prossimo mercato.

Dopo il pareggio senza reti e senza grandi emozioni contro la Juventus, il Milan di Paulo Fonseca torna a sorridere in campionato, regalando una prestazione di grande qualità ai tifosi di San Siro. Con un convincente 3-0 sull’Empoli di Roberto D’Aversa, i rossoneri confermano il buon momento vissuto anche in Champions League, dove avevano superato lo Slovan Bratislava.

A trascinare il Diavolo verso il ritorno alla vittoria in Serie A sono stati Alvaro Morata e Tijjani Reijnders, autori delle reti che hanno messo al sicuro il risultato. La prestazione corale della squadra, caratterizzata da ritmo, precisione e determinazione, ha lasciato intravedere il vero potenziale del Milan di Fonseca, con una gestione impeccabile del gioco.

Tra i protagonisti indiscussi anche Matteo Gabbia, adattato al ruolo di regista arretrato, il quale ha brillato per la sua capacità di impostare il gioco. Con un’impressionante precisione nei passaggi dell’88%, Gabbia ha offerto una prova maiuscola in fase di costruzione, confermando la sua crescente importanza nel reparto difensivo e a centrocampo.

Sugli scudi in generale un po’ tutto il centrocampo nonostante siano sempre gli stessi ad essere impiegati: Fofana e Reijnders stanno facendo gli straordinari, anche perché nella rosa rossonera latitano altri centrocampisti in grado di coprire tanti metri di campo. La dirigenza rossonera ha quindi messo nel mirino un altro centrocampista per rinforzare la rosa, ma sull’obiettivo è piombato anche Giuntoli.

Mercato Milan, 20 milioni per Frendrup: in arrivo il rilancio rossonero

Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, è ormai da tempo un obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, come riferito da Tuttosport, la concorrenza sul calciatore danese sta aumentando, con la Juventus che si è inserita nella corsa per acquistarlo. La situazione si fa più interessante con l’avvicinarsi del mercato invernale.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe preparando una mossa simile a quella che ha portato Di Gregorio a Torino, ossia un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15-16 milioni di euro. Tuttavia, il Genoa ha una valutazione più alta per Frendrup, fissata sui 20 milioni di euro. Per il Milan, la decisione dipenderà anche dalle prossime settimane e dalle condizioni di Ismaël Bennacer, che potrebbe influire sulle strategie del club.

Frendrup, che ha mostrato un ottimo rendimento con i rossoblù, è un mediano dinamico e versatile classe 2001. In questa stagione ha disputato 13 partite in Serie A, collezionando 2,3 contrasti vinti per gara e un impressionante 86% di precisione nei passaggi. Questi numeri fanno di lui un elemento prezioso, tanto per il Milan quanto per la Juventus, con i rossoneri che dovranno decidere se rilanciare l’offerta o cambiare obiettivo a gennaio.