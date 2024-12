Mercato Milan, Jimenez incanta: c’è la mossa per il futuro

L’approdo di Jimenez nel “calcio dei grandi” l’ha messo sotto i riflettori europei, il Milan studia il piano per tenerlo.

I rossoneri ci tengono particolarmente ai loro giovani e uno di questi sta facendo faville da quando è stato chiamato in causa per la prima squadra: Alex Jimenez. Fonseca è entusiasta dell’apporto che il giocatore spagnolo sta dando sia in fase difensiva che offensiva, anche la dirigenza si è sentita chiamata in causa per agire al fine della sua permanenza in maglia Milan. Il club in Via Aldo Rossi farà di tutto per farlo rimanere, dovrà lottare però con uno dei più grandi club europei.

La lotta per la permanenza di Jimenez passa per la sua nazione, per la Spagna. Più precisamente da Madrid, sponda Real, i Blancos sono la ex squadra del 19enne rossonero. C’è una sottile ma fondamentale “permanenza” di Jimenez. Questo perché è rimasto legato al club più importante al mondo tramite una recompra che al tempo fu messa dallo stesso Florentino Perez. Il Milan ora dovrà capire il da farsi.

Il Milan tratta con il Real Madrid per la permanenza di Jimenez

I rossoneri sono intenzionati a trattenere a lungo Jimenez in maglia rossonera. Lui, così come Liberali e Camarda appartiene all’interessante gruppo del Milan Futuro. Ora Jimenez sta giocando anche titolare, mostrando il suo reale valore. Il Diavolo esige di parlare con il Real Madrid per convincere i Blancos a ritrattare circa la recompra sul terzino destro. Già l’anno scorso si intravidero sprazzi del classe 2005.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta stamattina il suo arrivo al Milan nell’estate 2023 dal Real Madrid, mentre l’estate successiva lo spagnolo è stato riscattato dal Diavolo per 5 milioni di euro. I Blancos si sono tenuti però la “recompra” e possono riprendersi Jimenez pagando circa 9 milioni nel 2025 o 12 milioni nel 2026. Il club di via Aldo Rossi se lo vuole tenere stretto e per questo vorrebbe rinegoziare i termini dell’accordo.

TENTATIVO MILAN – Cosa farà il Real? Difficile dirlo ora, ma la sensazione è che non sarà facile convincere il club spagnolo anche perchè nella rosa madrilena i terzini non sono certo di primo pelo. Il Milan ci proverà comunque, sfruttando magari anche la volontà di Jimenez che in rossonero si trova benissimo visto che è la società che lo ha fatto esordire nel calcio che conta.