Mercato Milan, quanti addi: possono salutare a gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina e molti rossoneri potrebbero presto salutare Milanello: tutti i dettagli sulla situazione.

A gennaio, il Milan cercherà di cogliere qualche opportunità per rinforzare la rosa, ma soprattutto lavorerà per sfoltirla. Tra i principali candidati a lasciare Milanello ci sono Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. L’esterno senegalese è attualmente aggregato al gruppo del Milan Futuro guidato da Daniele Bonera, che partecipa al campionato di Serie C, mentre l’attaccante belga si allena a parte, lontano dal resto della squadra.

Le loro situazioni contrattuali complicano però eventuali operazioni: Ballo-Touré è in scadenza il prossimo giugno, mentre Origi ha un accordo fino al 2026. Le loro intenzioni, al momento, restano un’incognita, scrive Calciomercato.com.

Mercato Milan, tutti i dettagli sulle cessioni

Tra i nomi che potrebbero infiammare il mercato c’è anche quello di Fikayo Tomori. La Juventus si è fatta avanti nelle ultime ore, ma la posizione del Milan appare chiara: servirebbe un’offerta irrinunciabile per privarsi del centrale inglese, soprattutto considerando che sarebbe una cessione a una diretta concorrente.

Al momento, lo scenario è poco probabile, ma le dinamiche di mercato potrebbero riservare sorprese.

Questione fascia sinistra

Non si prevedono grandi rivoluzioni, ma sulla corsia mancina qualcuno potrebbe partire. Alex Jimenez, sempre più inserito nelle rotazioni di Fonseca, piace molto al Valencia e al Monza. Filippo Terracciano, invece, è stato sondato dall’Empoli, ma secondo quanto dichiarato dal padre del giocatore, non ci sono ancora offerte concrete né comunicazioni da parte del Milan. La scelta finale dipenderà anche dalle strategie di mercato del club: entrambi potrebbero restare per garantire profondità alla rosa, ma un prestito resta sul tavolo.

Chukwueze e Okafor

Discorso diverso per Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Il primo ha attirato l’attenzione di alcuni club in Germania e Inghilterra, mentre il secondo è finito nel mirino di squadre in Arabia Saudita. Le loro posizioni potrebbero cambiare se il Milan decidesse di puntare su rinforzi come Akliouche o Jamie Leweling: un affondo per uno di questi giocatori potrebbe spianare la strada alla partenza di uno tra Chukwueze e Okafor.

La situazione di Luka Jovic

Infine, resta da monitorare il futuro di Luka Jovic. Il serbo, recentemente operato per risolvere i problemi di pubalgia, è scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca. Ora c’è anche il giovane Francesco Camarda, talento classe 2008 che ha ormai conquistato il ruolo di terza punta nella rosa rossonera. Il Torino, che in passato aveva mostrato interesse per Jovic, potrebbe tornare alla carica con un’offerta.

Gennaio non sarà una sessione rivoluzionaria per il Milan, ma i dirigenti lavorano per trovare il giusto equilibrio tra entrate e uscite, con l’obiettivo di mantenere competitività e prepararsi per la seconda parte della stagione.