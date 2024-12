Milan, accordo trovato: doppio annuncio in arrivo

Il Milan ha trovato l’accordo con due giocatori per il rinnovo: manca soltanto l’annuncio, è tutto pronto

Il clima in casa Milan è infuocato come non mai. La tensione sta raggiungendo livelli altissimi, tanto che anche la Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero, ha cominciato a farsi sentire sul serio.

Prima la protesta dopo la partita col Genoa con cori, fischi e striscioni di contestazione (esposti fuori da San Siro) e poi stasera, alla cena di Natale di tutta la società e quindi ad un evento privato: una cosa che non era mai successa prima.

Un bel gruppo di tifosi ha infatti raggiunto il luogo della cena per poter protestare ma con una regola ben precisa: non tutti meritano fischi e insulti ma solo alcuni.

Nel mirino ci sono soprattutto i dirigenti e la proprietà: Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono entrati nel locale da un ingresso secondario per evitare l’incontro coi tifosi.

Contemporaneamente, Sky Sport ha reso nota una importante notizia che riguarda i rinnovi di contratto.

Il Milan pronto ad annunciare due rinnovi, i dettagli

Nella giornata di oggi c’è stato un importante incontro a Casa Milan con l’agente di Theo Hernandez: Quilon, all’uscita dalla sede, ha fatto sapere che si è parlato di altro, ma invece qualcosa sulla questione contratto si è detta eccome.

La volontà del francese è chiara: restare. Stando a quanto filtra dalla sede rossonera, anche il Milan sembra intenzionato a rinnovare: dopo oggi, c’è un po’ più di ottimismo.

Sembrano ormai cose fatte, invece, altri due rinnovi: Tijjani Reijnders e Mike Maignan.

Per quanto riguarda l’olandese, il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2030 e lo stipendio raddoppierà: da 1,5 a 3 milioni.

Fino al 2029 invece l’accordo con il francese, che andrà a guadagnare 5 milioni a stagione.

Tutto è già definito: mancano soltanto gli annunci, che a questo punto dovrebbero arrivare breve. In questo contesto così pieno di negatività, queste sono due importanti notizie, ma già ben note ormai da tempo.