Milan, arriva Kean: scambio con la Fiorentina

Rossoneri fortemente interessati a Moise Kean, per il Diavolo due elementi possono giocare a favore del grande colpo in attacco per la prossima estate

Non ha segnato, nel match di campionato della Fiorentina contro il Cagliari, e anzi è partito dalla panchina, per un turnover ragionato da parte di Palladino. Ma quando è entrato in campo, Moise Kean ha fatto comunque la sua parte. L’ex attaccante della Juventus sta vivendo forse la sua miglior stagione di sempre e a testimoniarlo ci sono un atteggiamento brillante e numeri che parlano chiaro. 13 reti in 17 presenze totali, i viola hanno trovato davvero un tesoro e un attaccante decisivo, che li sta aiutando a disputare un campionato fin qui da urlo.

Siamo a otto vittorie consecutive in campionato per i toscani che possono sognare in grande. Fiorentina che oggi ha nove punti di vantaggio sul Milan, a parità di partite giocate, un qualcosa che a inizio stagione difficilmente si sarebbe immaginato. Dunque, per il Diavolo, c’è da fare la corsa sui viola se si vuole entrare in zona Champions, un traguardo che con il rendimento attuale rischia clamorosamente di sfuggire.

Ma alla Fiorentina si guarda anche proprio per Moise Kean, che non a caso ha riconquistato la maglia della Nazionale e sembra finalmente pronto a sbocciare. Un attaccante che piace, non è un mistero. Il Milan ha la possibilità di acquistarlo nonostante una valutazione che si sta impennando, grazie a uno scambio con la Fiorentina e non solo.

Calciomercato Milan, Kean arriva con lo scambio ma anche grazie a Leao

Secondo ‘Milanlive’, i rossoneri sarebbero intenzionati ad ammortizzare parte del costo della clausola rescissoria da 52 milioni di euro di Kean con il cartellino di Adli, il cui riscatto a favore della Fiorentina è fissato a circa 12 milioni di euro. E c’è anche il ruolo di Rafael Leao che può pesare.

Il portoghese e Kean sono molto amici fuori dal campo e impegnati insieme in diversi progetti, tra cui quello per un disco musicale. Sicuramente, Leao sta spingendo perché Kean lo raggiunga a Milano e la sua opera di convincimento potrebbe essere decisiva. Discorsi da valutare attentamente nei prossimi mesi.

Milan, attacco tutto in discussione: occhio alla rivoluzione

L’arrivo di Kean a Milano potrebbe essere il primo passo per una vera rivoluzione offensiva nel Diavolo. Il reparto avanzato non sta rendendo secondo le attese, anzi.

A parte Leao e Pulisic, sono praticamente tutti in discussione. Scontato l’addio di Jovic, Abraham sembra lontano dalla conferma e rischia anche Morata. Per non parlare di Okafor, sempre più comprimario. Insomma, la prossima estate potrebbe vedere molti cambiamenti a Milanello nel reparto offensivo.