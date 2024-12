Milan: blitz di Moncada, Napoli anticipato

Si inizia a lavorare sul calciomercato anche in casa rossonera. Contatti in corso con un giocatore per capire la fattibilità dell’operazione

Il Milan è pronto a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Gli infortuni e alcune scelte durante l’estate rivelate sbagliate costringono il tecnico portoghese a dover utilizzare giocatori giovani in queste ultime partite. Decisioni che sanno anche di messaggio ai veterani in rosa dopo la Stella Rossa. Contro il Genoa toccherà a Jimenez e Liberali, ma ci sarà spazio anche per Vos, Camarda e Bartesaghi in panchina. Una sorta di rivoluzione da un lato obbligata e dall’altro fortemente voluta dall’allenatore per dare un segnale a tutti i componenti della Prima Squadra.

Naturalmente per aumentare la concorrenza e alzare il livello si dovrà intervenire sul calciomercato invernale. Moncada si sta già muovendo visto che le idee sui colpi da mettere a segno sono molto chiari. Per il momento naturalmente stiamo parlando di ipotesi, ma i primi contatti sono in corso e non è da escludere che presto si possa entrare nel vivo delle trattative e magari arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Milan: colpo dalla Fiorentina, contatti in corso

I rossoneri proveranno a cogliere le occasioni che arrivano da questo calciomercato. E in casa Fiorentina sono diversi i giocatori destinati a cambiare squadra. Le gerarchie con Palladino sono cambiare e quindi a gennaio molti degli esuberi lasceranno la Toscana per iniziare una esperienza diversa e magari trovare quella continuità presa nella prima parte di stagione.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo contatto tra il Milan e l’entourage di Biraghi per capire la disponibilità dei rossoneri a prendere l’esterno. L’ormai ex capitano della Fiorentina andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Hernandez e rappresenterebbe una carta importante per Fonseca vista la sua abilità sui calci piazzati. Nessuna chiusura da parte di Moncada. Si valuterà Jimenez in queste ultime partite dell’anno e poi si prenderà una decisione.

Su Biraghi c’è anche l’interesse del Napoli e quindi ci attendiamo un testa a testa tra le due squadre per l’esterno della Fiorentina. Le caratteristiche del giocatore cresciuto nell’Inter mancano nella rosa del Milan e questo lo rende uno dei papabili rinforzi per Fonseca. Poi c’è da considerare sia la formula che il ruolo di Jimenez nei rossoneri. Riflessioni in corso e decisioni che dovranno essere prese nel giro di poco tempo.