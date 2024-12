Milan: colpo a centrocampo, arriva dal Chelsea

I rossoneri iniziano a valutare con attenzione come muoversi sul calciomercato. C’è un giocatore del Chelsea che piace molto a Moncada

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. La squadra rossonera nella prima parte di stagione ha registrato diverse lacune e per questo motivo non è da escludere un intervento da parte di Moncada e Ibrahimovic per rendere ancora maggiormente completa la squadra a disposizione del tecnico. I ragionamenti sono in corso e presto saranno sciolte le riserve per provare a chiudere alcuni colpi di assoluto livello.

Stando a quanto riferito da Konur, il Milan potrebbe piazzare un colpo di calciomercato dal Chelsea. C’è un giocatore che piace molto ai rossoneri da tempo ed ora si sta ragionando se fare un tentativo oppure no. Da parte dei Blues l’apertura ad una cessione e quindi vedremo se Fonseca riuscirà ad averlo a disposizione da gennaio oppure dovrà aspettare l’estate.

Calciomercato Milan: blitz in Premier, si chiude a gennaio

Il Milan continua a guardare con attenzione alla Premier. Non è la prima volta che i rossoneri decidono di andare a pescare in Inghilterra dei giocatori per rinforzare il proprio reparto. Le scelte quasi sempre hanno premiato Moncada e non è da escludere che possa essere così anche a gennaio. Naturalmente prima bisognerà capire se si riuscirà a chiudere l’acquisto oppure no.

Secondo le informazioni a disposizione di Konur, il Milan continua a seguire da vicino in ottica calciomercato invernale il centrocampista Chukwuemeka. Un profilo che piace da tempo ai rossoneri e che il Chelsea potrebbe dare in prestito a partire da gennaio. Una ipotesi da seguire considerato che a centrocampo c’è qualche lacuna da colmare. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni e ci vorrà ancora qualche settimana prima di capire se la trattativa potrà diventare reale oppure no.

In casa Milan Chukwuemeka rappresenta un profilo da seguire in ottica calciomercato invernale. La concorrenza è folta, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero consentire di arrivare alla fumata bianca. Naturalmente ancora ci vuole del tempo. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si dovrà andare su obiettivi differenti.