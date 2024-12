Milan-Conceicao, il retroscena ha del clamoroso: tifosi rimasti sconvolti

Nuovi dettagli a sorpresa riguardo la trattativa che ha portato Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Il retroscena ha davvero sconvolto tutti.

È stata una chiusura dell’anno senza dubbio scoppiettante per il Milan. Il big match di domenica contro la Roma, oltre ad aver chiuso il 2024 rossonero, ha anche chiuso l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Diavolo. Un addio di fatto deciso già prima della sfida contro i capitolini, con i tifosi che già conoscevano il destino del tecnico portoghese (anche prima di Fonseca stesso).

Per un allenatore portoghese che va, c’è un allenatore portoghese che arriva. Il Milan ha, infatti, deciso di affidare la guida tecnica a Sergio Conceicao. Contratto fino al 2026 per l’ex Porto, con la possibilità di separarsi già a fine stagione. Sul discusso arrivo del lusitano (più per i modi che per il nome in sé) stanno circolando sempre più retroscena. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe fatta chiarezza anche sulle tempistiche della trattativa.

Clamoroso Conceicao, accordo con il Milan raggiunto già prima del Verona

Nella sua edizione odierna la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’arrivo al Milan di Conceicao. Secondo quanto riportato dalla Rosea, le parti avrebbero addirittura trovato l’accordo già prima del match contro il Verona. A quanto pare, infatti, Conceicao sarebbe stato pronto a subentrare già nei giorni della sfida contro gli Scaligeri.

Una decisione sicuramente molto discutibile: da un lato si potrebbe pensare ad una semplice scelta precauzionale, per non farsi trovare impreparati, ma dall’altro anche ad una mancanza di rispetto nei confronti di Fonseca. Di certo la separazione tra il Milan e Fonseca non è stata delle migliori, con l’ex Roma quasi abbandonato a se stesso.

Addio Fonseca: l’ex tecnico del Milan si è sentito poco protetto

La Gazzetta dello Sport si è concentrata anche su Fonseca e su quelli che sono stati i suoi ultimi giorni in rossonero. Che nelle ultime settimane la pressione fosse aumentata è oggettivo e la sfuriata nei confronti dell’arbitro Fabbri contro la Roma, con annessa espulsione, è probabilmente una conferma di tutto ciò. Il quotidiano ha sottolineato come Fonseca si sia sentito poco protetto dalla società e di come lo abbia detto chiaramente all’interno delle mura di Milanello.

Difficile dargli torto vedendo come è finita la sua avventura al Milan. Il portoghese, seppur probabilmente non all’altezza, ha comunque sempre dimostrato di essere un grande uomo e di avere anche molto coraggio in alcune situazioni. Tutti sanno che i problemi del Milan non nascono di certo da Fonseca, ma in questi casi l’allenatore è sempre il primo a pagare.