Milan, contro il Sassuolo torna il tuo peggior nemico: i numeri sono senza senso

Subito in campo il Milan che dopo l’Empoli sfiderà il Sassuolo per gli ottavi di Coppa Italia. Tra gli avversari ci sarà anche una vera e propria bestia nera.

Domani per i tifosi del Milan si ripresenterà un incubo che dopo la scorsa stagione sembrava finalmente scongiurato: il Sassuolo. A San Siro andranno in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia e il computer si è divertito a mettere sulla strada dei Rossoneri una delle squadre da sempre più ostiche per il Diavolo.

Lo scorso anno gli emiliani sono retrocessi in Serie B con i tifosi rossoneri che hanno creduto di poter evitare questa sfida per almeno un anno (difficilmente più di uno visto il primo posto del Sassuolo nella lega cadetta). Il popolo rossonero non aveva, però, considerato la Coppa Italia.

La sfida, precedenti a parte, è ovviamente alla portata dei ragazzi di Paulo Fonseca con il tecnico portoghese che attuerà un po’ di turnover per permettere ad alcuni rossoneri di rifiatare. Oltre che a guardar in casa propria, i tifosi del Milan guardano però anche in quella degli avversari con un vecchio nemico che farà di nuovo visita a Leao e compagni.

Milan-Sassuolo, si rivede Berardi: i Rossoneri sono la sua vittima preferita

Domani a San Siro, infatti, si rivedrà un giocatore che ha sempre saputo far male al Diavolo: Domenico Berardi. L’esterno italiano è a tutti gli effetti la vera bestia nera del Milan (e delle milanesi in generale). Come riportato da Tuttosport, infatti, il Milan è la vittima preferita di Berardi che nel corso della sua carriera è stato capace di andare a segno in addirittura 11 occasioni contro i Rossoneri, di cui 3 proprio a San Siro.

Questa stagione Berardi ha dovuto far fronte al grave infortunio subito al tendine d’Achille dello scorso aprile, tornando in campo solo ad ottobre. Da quel momento in poi, però, il neroverde è tornato ad essere il leader della squadra e domani, contro un avversario tutt’altro che banale, proverà a fare lo stesso.

In vista di domani, dunque, Fonseca dovrà tener conto di questa ulteriore spina nel fianco. Come detto, però, il Milan non può di certo aver paura del Sassuolo e a San Siro dovrà arrivare una vittoria convincente per ciò che di buono è stato visto contro l’Empoli. Venerdì ci sarà poi il big match contro l’Atalanta ed arrivare con il morale alle stelle sarà importante.