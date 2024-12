Milan, decisione presa: il big rossonero va blindato!

Non ci sono più dubbi in casa Milan: la società rossonera si prepara a blindare uno dei top player della rosa.

Non è di certo un momento facile per il Milan di Paulo Fonseca. Ad aggravare le cose è stato senza dubbi quel pari a reti bianche raccolto in casa contro il Genoa, proprio in occasione della festa dei 125 di storia del club. Uno 0-0 sconfortante che ha dato il via ad una serie di proteste pesantissime dei tifosi all’indirizzo della società. Nonostante la situazione, la dirigenza continua a seguire alla lettera i propri piani per il futuro. Tra le strategie del club, c’è quella di un trattenere i giocatori chiave della rosa.

Seppur in questa prima parte di stagione non stia dimostrando il suo reale valore, Theo Hernandez è considerato uno dei pilastri portanti della rosa. Uno dei leader del gruppo che il Milan vuole assolutamente blindare. La fase interlocutoria tra la società rossonera e l’entourage del terzino sinistro continua senza sosta e tutto fa pensare che presto possa arrivare la stretta di mano. D’altronde ieri l’agente dello stesso Theo Hernandez si è sbilanciato, facendo chiarezza sulle vere intenzioni del suo assistito per il futuro. La distanza tra le parti è minima, l’accordo potrebbe arrivare a stretto giro.

Il Milan ha deciso: Theo Hernandez va blindato

Il Milan sta lavorando incessantemente per arrivare ad un’intesa contrattuale con Theo Hernandez, il cui contratto scade a giugno del 2026. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti si sono avvicinate ulteriormente dopo l’incontro avvenuto a inizio novembre prima di Real Madrid-Milan. Da ambo le parti c’è la convinzione di arrivare ad un accordo.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla Rosea, ci sarebbe ancora una minima distanza tra domanda e offerta. Il Milan avrebbe avanzato una proposta da 5,5 milioni, mentre il calciatore vorrebbe un rinnovo da 6,5 milioni. La volontà resta comunque quella di proseguire insieme ancora al lungo, così come ribadito dallo stesso procuratore di Theo Hernandez nella giornata di ieri in seguito al summit avvenuto a Casa Milan con la dirigenza rossonera.

Manuel García Quilón, agente di Theo Hernández, è stato molto diretto con la stampa, facendo chiarezza sulla volontà del suo assistito: “Se vuole rimanere e rinnovare? E’ sempre quello che ha fatto trasparire, è la verità, non si può cambiare la volontà del giocatore”. Mia presenza in sede? Una riunione su questioni fiscali, sui guadagni, situazioni fiscali in Spagna e qui. Se ne abbiamo parlato? No, ma è sicuramente un tema di cui si parla tanto. La panchina di ieri? Va bene ma è comunque una decisione che non spetta a lui, è anche una questione di rispetto nei confronti dei suoi compagni, quando gioca uno gli altri non giocano. Ci sono suoi compagni molto prestigiosi, come nel caso di Leao, che in passato non hanno giocato”.