Milan, è derby di mercato con l’Inter: il centrocampista fa impazzire tutti

Si preannuncia un altro derby per le prossime sessioni di mercato: Inter e Milan si daranno battaglia per il giovane centrocampista che fa gola a mezza Europa.

Il Milan è pronto a rafforzare la propria rosa con rinforzi di qualità che possano garantire rendimento all’altezza del club sin dalle prime uscite.

Per la dirigenza è fondamentale acquisire nuovi innesti che siano giovani e futuribili. E in Serie A c’è un nome che fa perfettamente per il progetto giovani del Milan. In vista c’è un derby di mercato con l’Inter.

Derby di mercato: Inter e Milan si sfidano

Il Milan sta valutando seriamente Samuele Ricci per rinforzare il proprio centrocampo. Il giovane del Torino si sta imponendo come uno dei talenti più promettenti della Serie A e potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il futuro della mediana rossonera. Con la sua visione di gioco e la capacità di comandare il ritmo, Ricci ha tutte le qualità per dare al Milan quella marcia in più che cerca da tempo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Inter avrebbe individuato in Samuele Ricci il profilo ideale per completare il centrocampo. Il giovane regista del Torino, già punto fermo della Nazionale italiana, piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra, che vorrebbe regalare a Inzaghi un reparto di centrocampo ancora più versatile e di alto livello.

Samuele #Ricci’s contract with #Torino expires in 2026 and there is no agreement to extend, as of now. #ACMilan are interested in the midfielder. #Inter and two #PremierLeague’s clubs are also monitoring him. #Empoli have 10% on the sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2024

Ricci, legato al Torino fino al 2026, rappresenta però un obiettivo ambito anche da altre big. Su di lui, infatti, si registra un forte interesse del Milan, che potrebbe inserirsi nella corsa al talento ex Empoli. La situazione contrattuale del giocatore, unita alla percentuale sulla rivendita che spetta al club toscano, potrebbe spingere Cairo a valutare una cessione già in estate, a fronte di un’offerta importante. Da sottolineare che l’Empoli ha il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

L’Inter e il Milan non sono sole. Anche in Premier League hanno messo gli occhi su Ricci: club come Manchester City e Liverpool si sarebbero già mossi per monitorare la situazione. La scelta finale potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore stesso, che dovrà decidere se continuare a crescere in Italia o provare l’esperienza all’estero.

Per ora, i rossoneri restano vigili, pronti a cogliere l’opportunità di assicurarsi un talento che potrebbe rappresentare il futuro della regia non solo dell’Inter, ma anche della Nazionale.