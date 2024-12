Milan: esonero Fonseca, la decisione è presa

Il futuro del tecnico portoghese sembra essere ormai deciso. La società avrebbe fatto la sua scelta e difficilmente sono attese delle svolte

Lo sfogo di Fonseca nel post partita di Milan-Stella Rossa ha sorpreso tutti. Nessuno si aspettava parole simili e le sue dichiarazioni hanno portato a riparlare anche del suo futuro. In molti hanno interpretato l’uscita come una sorta di tentativo di fare un passo indietro tanto che si è parlato di possibili dimissioni o esonero. Il tecnico portoghese, però, al momento è al timone della squadra e il confronto con Ibra di ieri è servito a mette le cose in chiaro.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan ha preso una decisione molto importante su Fonseca. Bisogna anche dire che la posizione dei rossoneri sul tecnico portoghese è sempre stata molto chiara. Ora lo sfogo l’ha consolidata e vedremo nei prossimi giorni se sarà realmente così oppure assisteremo ad una nuova svolta.

Milan: decisione presa su Fonseca, i dettagli

Esonero oppure conferma? È questa la domanda che da giorni si fanno i tifosi del Milan. Il confronto tra il tecnico e Ibrahimovic era molto atteso e in molti pensavano addirittura ad un comunicato o una presa di posizione da parte della dirigenza rossonera dopo quanto successo. Questo non c’è stato, ma la decisione sembra essere molto chiara.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe deciso di sostenere la linea dura adottata da Fonseca. Quindi sono pronte scelte forti a partire dalla gara contro il Genoa. Il messaggio è molto chiaro: ci si aspetta un impegno da parte di tutti altrimenti si finisce in panchina se non in tribuna. Il primo a pagarne le conseguenze dovrebbe essere Theo Hernandez, ma anche Calabria e Loftus-Cheek sono a forte rischio esclusione. Una linea dura appoggiata in questo momento dalla società in attesa del faccia a faccia previsto per oggi in casa rossonera.

Una sorta di resa dei conti per il Milan. Fonseca è pronto alla linea dura per cercare di riprendere il mano il pallino della squadra e dare un chiaro messaggio ai giocatori. Naturalmente il rischio di una nuova rivoluzione è dietro l’angolo. Per questo motivo si cercherà di tirare fino a gennaio e poi durante la sessione invernale si faranno tutti i ragionamenti del caso. Possibili scelte forti. Si preannunciano, quindi, settimane fondamentali per il futuro dei rossoneri.