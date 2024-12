Milan, Fonseca al passo d’addio: c’è un dettaglio che non lascia dubbi!

Le strade del Milan e di Fonseca potrebbero presto separarsi: un dettaglio non lascia dubbi sulla situazione del tecnico portoghese.

Una partita che poteva cambiare il volto della stagione del Milan ma che ancora una volta ha dato risposte negative. La sconfitta contro l’Atalanta ridimensiona nuovamente la squadra rossonera, ancora una volta insufficiente all’esame della continuità. Se in campo a non convincere è stata la prestazione, fuori dal terreno di gioco sono state sicuramente le parole di Paulo Fonseca. Scagliatosi contro il direttore di gara del match, Federico La Penna, il tecnico portoghese potrebbe essere squalificato per le dichiarazioni rilasciate nel post gara. Una possibilità che non fa che peggiorare la posizione dell’allenatore ex Lille, sempre più distante dalla dirigenza rossonera.

Milan, non solo le parole di Scaroni: nessun dirigente rossonero ha supportato Fonseca

“Quella è una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione“. Queste le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni all’ingresso dell’ assemblea della Lega Serie A andata in scena nella giornata di ieri. Un commento che si unisce a quello rilasciato al termine della gara contro l’Atalanta da Alvaro Morata, intenzionato a non trovare scuse dopo la sconfitta e sconfessando così Paulo Fonseca: “Noi non possiamo guardare agli arbitri e cose del genere perché non abbiamo meritato la vittoria“.

Nonostante la decisione da parte del club rossonero di schierarsi dalla parte del tecnico portoghese dopo le dichiarazioni al veleno rilasciate al termine della gara contro l’arbitro La Penna, Tuttosport sottolinea un dettaglio non di poco conto. Nessun dirigente del Diavolo ha infatti deciso di esporsi pubblicamente per dare sostegno al proprio allenatore, smentito nel corso di Open VAR (ritenuta corretta la decisione di convalidare il gol di De Ketelare) e anche dal suo presidente.

Dopo le parole di Fonseca, il procuratore federale Chiné ha già aperto un fascicolo d’inchiesta. Sotto la lente sono finite due frasi (“ha guidato la partita” e “avevo paura di lui“) riferite al direttore di gara al termine della gara. Per il portoghese potrebbe manifestarsi quanto previsto dall’articolo 9, comma 1: squalifica a tempo determinato. I legali del Milan stanno intanto valutando la via del patteggiamento: ammettendo la colpa Fonseca potrebbe evitare la squalifica, cavandosela con solamente una multa.

Fonseca-Milan, storia d’amore già finita? Spunta il nome del sostituto

Se l’avventura di Paulo Fonseca al Milan potrebbe presto terminare, anche quella di Luis Enrique in Francia non è scontato prosegua. Se per quanto riguarda il cammino in campionato non sembrano esserci problemi, storia molto diversa in Champions League: sono infatti già tre le sconfitte incassate nelle prime cinque gare, con il rischio eliminazione che non sarebbe da escludere.

Un’eventuale eliminazione già nel girone costringerebbe il Paris Saint-Germain a mettere in discussione il tecnico spagnolo, che al termine della stagione potrebbe così salutare i parigini. Addio che potrebbe coincidere con quello di Fonseca e che potrebbe portare il Milan a puntare su un tecnico di grande esperienza internazionale proprio come Luis Enrique.