Milan, Fonseca furioso con la squadra: quattro giocatori nel mirino!

Fonseca furioso al termine della gara di Champions League contro la Stella Rossa: svelati i quattro giocatori nel mirino del tecnico.

Il Milan fatica ma strappa una vittoria importantissima contro la Stella Rossa. Quarto successo consecutivo in Europa per la squadra di Paulo Fonseca che sale così a quota 12 punti, portandosi ad una lunghezza dalle squadre appaiate al terzo posto. Grazie alla vittoria di ieri sera, i rossoneri si giocheranno nelle ultime due partite contro Girona e Lione la possibilità di entrare tra le prime otto e accedere direttamente agli ottavi di finale.

Tre punti sofferti e fondamentali che non sono però bastati al tecnico rossonero. Al termine del match, infatti, il portoghese si è sfogato in conferenza stampa contro alcuni elementi della squadra, accusandoli di non remare nella sua stessa direzione. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero quattro i destinatari dell’attacco.

Milan, lo sfogo di Fonseca aveva quattro destinatari: Theo e Calabria ma non solo

Ieri sera, al termine del match tra Milan e Stella Rossa, Paulo Fonseca ha rivolto in conferenza stampa un durissimo attacco alla sua squadra, accusando alcuni elementi della rosa di non dare il massimo per la causa:

Non mi basta il risultato per essere soddisfatto. Sono triste per la prestazione. Oggi sono stanco di lottare contro certe cose. Non sono contento della prestazione. Se devo portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò, non ho problemi. La nostra squadra è una montagna russa, oggi bene, domani non lo so. È come lanciare la moneta e vedere cosa esce, è impressionante. Questo è il problema: io so che lavoro ogni giorno per far bene, non so se in squadra tutti possono dire lo stesso. I giocatori devono capire che certe cose non devono succedere. Come si fa a non dare tutto per questa maglia?

Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero pensa che il suo Milan sia forte, ma vorrebbe vedere più impegno, più dedizione e più concentrazione da parte di alcuni calciatori. Una mancanza di atteggiamento ritenuta inaccettabile dal portoghese, che ha voluto inchiodare i calciatori alle proprie responsabilità.

Ma a chi era rivolto questo sfogo? Sempre secondo la Rosea, le parole di Fonseca erano dirette solamente a qualche elemento della rosa e non a tutta la squadra. Il primo indiziato è sicuramente Theo Hernandez: il tecnico rossonero non sarebbe infatti contento dell’applicazione del francese, e non facendo riferimento solamente alla gara di ieri. Un altro indiziato è Davide Calabria, uscito cupo in volto senza guardare e salutare il suo allenatore.

Alla lista si aggiunge anche Fikayo Tomori, che ha addirittura preso un giallo per proteste mentre si scaldava (era diffidato e salterà quindi la prossima gara di Champions League contro il Girona). L’ultimo nome sarebbe quello di Ruben Loftus-Cheek, impalpabile da mesi e mai così deludente.