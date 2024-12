Milan, Fonseca ha fatto la sua scelta: sarà titolare contro il Verona

Paulo Fonseca avrebbe fatto una scelta molto chiara in vista dell’Hellas Verona: sarà titolare al Bentegodi.

Il Milan è chiamato a dare una risposta perentoria per tornare in sella e recuperare qualche posizione in Serie A. Dopo il brutto pareggio in casa contro il Genoa, arrivato con un pesantissimo 0-0 nella festa dei 125 anni del club, la formazione di mister Paulo Fonseca avrà la chance di riscattarsi domani sera, in occasione dell’ostica sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il Diavolo ha un disperato bisogno di fare punti per non perdere ulteriormente contatto dai piani alti della classifica. Per riuscire nell’intento, il tecnico portoghese sarebbe pronto a lanciare nella mischia uno dei suoi leader.

Fonseca ha deciso: il big torna titolare!

Il turno passato seduto in panchina per tutta la gara contro il Genoa, sembra aver fatto bene a Theo Hernandez. Infatti, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Paulo Fonseca sarebbe sempre più convinto di ridare al terzino francese una maglia da titolare. Nel corso degli ultimi allenamenti, il calciatore ex Real Madrid ha messo in mostra una spiccata reazione.

In questi giorni, Theo Hernandez avrebbe messo in mostra un cambiamento netto e rapido, portando mister Paulo Fonseca a fare delle attente valutazioni sul possibile ritorno del terzino francese nella formazione titolare. Per ora, il tecnico rossonero sarebbe propenso dal dare a Theo Hernandez una nuova possibilità. Il cambiamento del francese sarebbe stato netto durante gli allenamenti, tanto da spingere Fonseca a schierarlo nella formazione titolare per l’insidiosissima sfida di Verona.