Milan, Furlani è convinto: rossoneri pronti a blindare il giocatore

Giorgio Furlani avrebbe preso una decisione molto chiara in merito al futuro di un big rossonero: l’idea è di tenerselo stretto.

Il Milan è tornato a vincere dopo la batosta subita in campionato a Bergamo e lo ha fatto nel suo habitat naturale, la Champions League. Nonostante la prestazione sia stata non affatto convincente, lasciando grande delusione in mister Paulo Fonseca, la squadra rossonera ha ripreso ad assaporare la gioia dei tre punti battendo in casa i serbi della Stella Rossa. La formazione lombarda si è imposta con il punteggio di 2-1, maturato nel finale di gara con il gol vittoria dell’eroe della serata, Tammy Abraham. Una rete che ha permesso al Milan di agganciare i tre punti e di mettersi al 12esimo posto nella super classifica di Champions, a -1 dalla zona per la qualificazione diretta agli ottavi.

Seppur la prova abbia lasciato molto a desiderare, il Milan può comunque guardare con ottimismo al proprio cammino europeo, considerando che le ultime due gare (in programma a gennaio) saranno contro Girona e Dinamo Zagabria. Buona parte del merito dei tre punti conquistati ieri va attributo a Tammy Abraham. Il centravanti inglese, subentrato a Morata nel primo tempo, ha deciso ancora una volta di fare la differenza, entrando col il giusto piglio e determinando la gara per attitudine e spirito di squadra. Il gol è stata una conseguenza del sacrifico messo in campo per i colori rossoneri. Le prestazioni del bomber ex Chelsea non stanno di certo passando inosservate agli occhi della dirigenza, che sarebbe sempre più propensa a trattenerlo all’ombra della Madonnina.

Furlani non ha più dubbi: Milan pronto a blindare Abraham

Con la rete di ieri, Tammy Abraham ha guadagnato ancor più punti nei confronti della dirigenza rossonera. A suon di prestazioni, ma anche di gol importanti, come quello di ieri, il centravanti inglese si sta guadagnando la fiducia di Paulo Fonseca, ma sopratutto della società in generale. Dopo l’infortunio alla spalla, che ha rallentato un po’ il suo percorso di crescita al Milan, l’ex attaccante del Chelsea è tornato più forte e determinato di prima, riprendendo con sicurezza e fame di vittoria il proprio cammino in rossonero.

L’atteggiamento che mette in gara Tammy Abraham starebbe piacevolmente soddisfacendo la dirigenza, che sarebbe sempre più convinta di tenersi stretto il calciatore. Infatti, secondo ‘TuttoSport’, se nelle prossime settimane il rendimento del bomber inglese dovesse continuerà ad essere positivo, la società lombarda sarebbe ben disposta ad intavolare una trattativa con la Roma per rilevare il calciatore a titolo definitivo. Tammy Abraham è sbarcato all’ombra della Madonnina in occasione dell’ultimo giorno del calciomercato estivo, arrivando in prestito secco.

La strategia del Milan

Adesso, pare che il Milan sia propenso a dare il via ad un dialogo con il club giallorosso, che valuterebbe l’ex Chelsea intorno ai 20/25 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore e dalla voglia o meno dimezzarsi l’ingaggio. Il centravanti inglese attualmente percepisce uno stipendio da 5 milioni di euro, una cifra che la dirigenza rossonera vorrebbe abbassare. Questo, però, non dovrebbe sorgere come un problema, dato che le intenzioni di Tammy Abraham sarebbero quelle di guadagnarsi la conferma al Milan.

Da come si evince dalle sue performance sul rettangolo verde, il centravanti inglese sta fecondo di tutto per prendersi la fiducia del mondo Milan. In questa prima parte di stagione, il centravanti classe 1997 ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 16 presenze. Numeri che adesso potrà incrementare notevolmente, considerato che avrà più chance dopo l’infortunio di Alvaro Morata.