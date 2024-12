Milan Genoa, Fonseca insoddisfatto: in conferenza suona la carica per la gara di domani

Alla vigilia del match valevole per la sedicesima giornata di Serie A l’allenatore del Milan va in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa.

Domani sera, alle ore 20:45, sarà Milan Genoa a San Siro. I rossoneri ospiteranno il grifone di Vieira che non perde da cinque gare. Il Milan arriva invece dalla vittoria conquistata in Champions League. Difatti contro la Stella Rossa per i rossoneri era importante vincere, questa vittoria è arrivata e solo un gol di Abraham nei minuti finali ha salvato la faccia al Diavolo.

In Champions League mancano due gare alla fine della prima parte della competizione e l’obiettivo di chiudere tra le prime otto posizioni per il Milan ora è più vicina. In campionato la storia è diversa e dato che la classifica dovrà essere risalita servono ora risultati utili. In conferenza stampa Paulo Fonseca presenta il match contro i rossoblu dicendo la propria sul momento del Milan.

Milan Genoa, le parole di Fonseca sul match di domani

Esordisce così l’ex allenatore della Roma, parlando della vittoria in Champions League: “Per me era facile dopo la partita parlare solo della vittoria o delle 4 vittorie consecutive che abbiamo in Champions League. Domani il Milan fa 125 anni e noi dobbiamo stare all’altezza di questa storia. Con questo atteggiamento non possiamo stare all’altezza di un club che ha fatto la storia del calcio. Ho già detto alla squadra quello che penso come faccio sempre. Ho già parlato con alcuni giocatori. Per me siamo pronti per domani per avere un giorno all’altezza della storia del Milan“.

L’allenatore poi parla del clima che c’è nello spogliatoio dopo anche l’uscita di Calabria sui social dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Dopo la partita sono arrivato nello spogliatoio contento e penso che tutti abbiano avuto lo stesso feeling. Per me questo è stato molto positivo, è un primo step per capire quello che è successo. Dopo che abbiamo parlato la squadra ha lavorato bene, l’atmosfera è buona come sempre. Noi siamo una famiglia e dobbiamo risolvere i nostri problemi nello spogliatoio ed è quello che abbiamo fatto“.

Poi l’allenatore rimane sulle sue senza rispondere esplicitamente alla domanda sulla titolarità o probabile panchina di Theo di domani sera. Poi parla anche dello sfogo avuto dopo l’ultima partita nel post-gara: “Io dico sempre la verità. È difficile nascondere quello che io sento dopo la partita. Penso che devo essere sempre onesto ed era quello che io sentivo e ho detto. Dopo a volte devono passare messaggi importanti. Io ho avuto questa necessità, ovviamente voi non siete dentro e non sapete tutto. Ma io ho avuto questa necessità“.

Fonseca poi parla dei giovani del Milan Futuro, ammettendo che domani potrebbe esserci qualche sorpresa in campo tra i titolari. Infine parla del suo rapporto con la squadra e di ciò che dall’esterno si raccoglie sulla squadra: “Non sono preoccupato di questo. Onestamente non sono preoccupato con quello che gli altri posso pensare. Se fossi preoccupato di questo sarebbe difficile lavorare. Tutti pensano cose diverse e hanno opinioni diverse, ma sono io che conosco i giocatori e vedo come lavorano tutti i giorni. È così e non posso onestamente stare ad agire in funzione di quello che pensano le persone“.