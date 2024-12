Milan Genoa, Leao lo ha ammesso a fine gara: coinvolto anche Fonseca

Il Milan mastica amaro, solo un pari con il Genoa: Rafael Leao ci mette la faccia a fine gara. Il portoghese ha parlato senza veli ai microfoni di Dazn.

Il Genoa di Patrick Vieira rovina la festa del 125 anni del club al Milan, strappando un pareggio d’oro sul rettangolo verde dello stadio San Siro. La squadra rossonera di mister Paulo Fonseca non è andata oltre il punteggio dello 0-0, dando vita ad una dura contestazione da parte della tifoseria al termine del match.

Dopo l’ennesimo scivolone della stagione, il Milan di Fonseca vede aggregarsi ancor più la situazione in campionato. Ora, i rossoneri sono ottavi, a -8 dall’ultima posizione disponibile per la Champions League. Non solo Paulo Fonseca, al termine del match anche Rafael Leao ha deciso di metterci la faccia, commentando la prestazione ai microfoni di Dazn.

Leao analizza la prestazione: l’ammissione del portoghese

Rafael Leao ha parlato senza veli nel post gara: “Ci vuole tempo, stiamo cominciando a capire quello che vuole mister ma in certe gare non dipende dal mister ma siamo noi dentro e piccole cose che possiamo cambiare, la cattiveria davanti alla porta o gli spazi. Il mister ha buone idee, vuole attaccare e noi così possiamo creare tante occasioni ma ci vuole tempo. Abbiamo avuto un periodo buono e non cambiano le cose dopo un pari, oggi non abbiamo vinto per poco, abbiamo colpito la traversa e certe volte il calcio è così”.

Sulla classifica: “Chiaramente anche mister prima della gara ci aveva detto che era una partita importante per andare avanti in classifica e noi dobbiamo capire quello, ogni partita deve essere una finale. Io credo che anche se giocavamo altri 30 minuti non segnavamo, ora abbiamo una partita fuori contro una squadra molto difficile ma vogliamo assolutamente vincere”.