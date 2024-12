Milan Genoa, svelato il problema di Fonseca: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Il Milan non va oltre lo 0 a 0 contro il Genoa e il club rossonero ha non poche difficoltà. A fine gara arrivano le dichiarazioni dell’ex.

Finisce nel peggiore dei modi il posticipo di serie A tra Milan e Genoa. Il club rossonero aveva una grande opportunità per avvicinare il treno Champions e invece perde ancora terreno e non va oltre lo 0 a 0 contro una squadra impegnata nella lotta salvezza. A fine gara tanti fischi per la squadra rossonera, dopo l’ennesima delusione.

Al termine del match hanno analizzato a DAZN la sfida commentando cosa non va alla formazione rossonera, offrendo una sentenza piuttosto dura. Massimo Ambrosini ha parlato cosi riguardo la sfida di questa sera chiarendo: “Le scelte di Fonseca stasera non sono state sbagliate, Jimenez ha fatto una grande gara. La sensazione è che si sia smarrita quell’energia e quella voglia che la squadra aveva. Jimenez una delle poche note liete”.

Milan Genoa, Marcolin critica il mercato

Si parla di mercato e delle scelte del club rossonero e Marcolin è piuttosto chiaro nell’analizzare quello che manca davvero alla formazione rossonera e non ha dubbi nel capire cosa manca al club rossonero:

“A questa squadra manca quello che finalizza, serve un centravanti che segna e salva la partita in gare come queste, credo che il problema sia questo e non la qualità prima e della costruzione del gioco”, ha avvertito cosi l’ex calciatore nei studi DAZN.